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30.03.2019, Херсон, Максим Карпенко
 
Выборы, Крым, Скандал, Украина
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Новая горячая точка на границе с Крымом? – Меджлисовцам отдают часть Херсонской области

Президент Украины Петр Пороенко отдает на откуп запрещенному в России меджлису граничащий с российским Крымом Генический район Херсонской области взамен на поддержку экстремистами на выборах.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» сообщил общественник Геннадий Сивак.

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Со ссылкой на свои источники Сивак подчеркнул, что речь о создании так называемой крымско-татарской автономии в Крыму не идет – меджлисовцы получат контроль над районом, который в ближайшее время может стать «горячей точкой».

«Порошенко пообещал меджлису отдать полностью Генический район в обмен на голоса крымских татар. Еще в декабре прошлого года между Порошенко и главарями Меджлиса Чубаровым и Джемилевым прошли переговоры по этой теме. Обсуждался вопрос о татарской автономии вообще…

Порошенко, конечно, обещал им, что сделает крымско-татарскую автономию, но, по моей информации, даже в обозримом будущем он не будет рассматриваться.

Но, так как договор, все-таки, был, то, скорее всего, и для того у меня есть подтверждение, что вместо главы администрации Александра Воробьева назначат Ахтема Чийгоза. И, в принципе, достигнут компромисс о том, что весь Генический район уйдет под влияние меджлиса.

А в Геническом районе подавляющее большинство населения – славяне. Они будут ущемлены в своих правах. Это будет еще одна горячая точка, где будут ущемляться права русских», – заявил Сивак.

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