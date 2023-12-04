Новая граница с Россией будет идти по «линии Суровикина» – беглый киевский миллионер включил жмеринского торгаша

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Украина в конечном итоге потеряет, как минимум, 20% своей территории, которая сегодня находится под контролем России. Граница якобы будет проходить по так называемой «линии Суровикина», а то, что останется за Киевом, получит гарантии от НАТО.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил бежавший в США киевский миллионер Геннадий Балашов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я послушал выступление Столтенберга, который буквально заявил, что война непредсказуема, пошла по непредсказуемому характеру, и на сегодняшний день принимать решение – окапываться, сохранять войска или воевать до последнего украинца – это дело украинской власти. То есть, в какой-то степени и Столтенберг перекладывает на украинскую власть принятие тяжелого решения, вот этого разделения 80 на 20. Воевали-воевали-воевали, в принципе, под контролем России, наверное, останется порядка 20% территории, все, что за линией Суровикина. Атаковать это НАТО на сегодняшний день не может. Но я так понимаю, что НАТО и Штаты работают над тем, чтобы обеспечить гарантиями ту территорию, которую сейчас контролирует Украина», – размечтался Балашов.