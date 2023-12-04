Новая граница с Россией будет идти по «линии Суровикина» – беглый киевский миллионер включил жмеринского торгаша

Анатолий Лапин.  
04.12.2023 18:39
  (Мск) , Киев
Просмотров: 182
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина в конечном итоге потеряет, как минимум, 20% своей территории, которая сегодня находится под контролем России. Граница якобы будет проходить по так называемой «линии Суровикина», а то, что останется за Киевом, получит гарантии от НАТО.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил бежавший в США киевский миллионер Геннадий Балашов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина в конечном итоге потеряет, как минимум, 20% своей территории, которая сегодня находится под...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Я послушал выступление Столтенберга, который буквально заявил, что война непредсказуема, пошла по непредсказуемому характеру, и на сегодняшний день принимать решение – окапываться, сохранять войска или воевать до последнего украинца – это дело украинской власти. То есть, в какой-то степени и Столтенберг перекладывает на украинскую власть принятие тяжелого решения, вот этого разделения 80 на 20.

Воевали-воевали-воевали, в принципе, под контролем России, наверное, останется порядка 20% территории, все, что за линией Суровикина. Атаковать это НАТО на сегодняшний день не может. Но я так понимаю, что НАТО и Штаты работают над тем, чтобы обеспечить гарантиями ту территорию, которую сейчас контролирует Украина», – размечтался Балашов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть