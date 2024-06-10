Новая идентичность Украины будет основана на русскости – Пантелеев

Елена Острякова.  
10.06.2024 21:34
  (Мск) , Ялта
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Новороссия, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Спецоперация, Украина


Россия должна рассматривать Украину как внутреннюю проблему, порожденную собственными ошибками.

Об этом на международном фестивале «Великое русское слово» в Крыму заявил директор Института русского зарубежья Сергей Пантелеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия должна рассматривать Украину как внутреннюю проблему, порожденную собственными ошибками. Об этом на международном...

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«И вот вопрос: а что будет на месте бывшей Украины. Будет ли там вообще Украина… в том или ином виде. Мы можем дать ответ, что Украина как анти-Россия, как проект, созданный для борьбы с Русским миром, как антисистема – такой Украины после нашей победы больше не будет.

Если в украинском начале остались изначально присущая ему русскость как корневое явление, то этот остаток русскости может стать основой для возрождения части новой русской идентичности как составной части Русского мира», – сказал Пантелеев.

Он уверен, что в новых регионах России уже формируется новороссийская идентичность, а в преспективе будет сформирована слобожанская, малороссийская и в перспективе галичанская идентичности.

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