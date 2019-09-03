Новая инициатива Зеленского грозит Украине потерей безвиза

03.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Принятие Верховной радой законопроекта, позволяющего Владимиру Зеленскому назначать и увольнять руководителей ГБР и НАБУ, может дать ЕС повод отобрать у Украины безвизовый режим.

Об этом в эфире телеканала «ATR» заявил экс-глава украинской делегации в ПАСЕ и соратник Петра Порошенко Владимир Арьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Объясню механизм, как назначается глава НАБУ: кандидаты проходят конкурсную комиссию, после чего президенту на стол кладут двух лиц, которые прошли через большой отбор, и он выбирает одного из них. На этом его полномочия закончатся. Если президент будет выбирать кого захочет, то он фактически получит контроль над НАБУ. Потому что в данном случае изменить закон намного легче, чем Конституцию, а там конкурсная комиссия не прописана

Но независимость НАБУ – это главное условие соглашения об упрощённом визовом режиме с Европой. Отсутствие независимости НАБУ – это существенная угроза для безвизового режима. Европа может сказать: «Мы полностью приостанавливаем безвизовый режим», это предусмотрено в соглашении», – отметил политик.

Также он возмутился, что общественность, ранее поднимавшая по каждому поводу шум и скандал, сейчас молчит, несмотря на угрозу лишиться главной «перемоги» предыдущей украинской власти.

«Я удивляюсь, что по этому поводу какое-то молчание ягнят, особенно от антикоррупционных организаций, которые раньше поднимали шум по поводу и без.

Сейчас идёт угроза узурпации власти над НАБУ. Я понимаю, что это только инициатива, ещё надо будет получить решение Конституционное суда, потом первое чтение, потом второе. Но в данном случае мы видим, что 300 голосов в этой Верховной Раде может набраться», – резюмировал Арьев.

Отметим, сегодня Верховная рада приняла решение отправить данный законопроект на рассмотрение в Конституционный суд.