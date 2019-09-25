Новая киевская власть только усилила репрессии против СМИ

25.09.2019, Кие, Владимир Гладков

Новоизбранное украинское руководство, несмотря ожидания журналистов, с удвоенной силой продолжило дело экс-президента Петра Порошенко по давлению на неугодные СМИ.

Об этом на заседании Совета Федерации РФ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора», заявил освобожденный из украинской тюрьмы экс-руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский

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«А ведь в какой-то момент казалось, что на Украине после президентских выборов возможны какие-то сдвиги и изменения по ситуации со свободой слова. Мой коллега, который сейчас находится в вынужденной иммиграции в Австрии, главный редактор сайта «Страна.ua» Игорь Гужва писал в социальных сетях:

«Закрытие сфабрикованных и политически мотивированных уголовных дел, прекращение атак на СМИ и попыток закрыть за их редакционную политику или позицию собственника, прекращение безнаказанного уличного беспредела со стороны ультраправых националистов».

По первым двум пунктам уже есть определенность, но она, увы, отрицательная. Сфабрикованные во времена Порошенко уголовные дела против журналистов до сих пор не закрыты, зато власти пытаются прекратить вещание каналов «112» и «NewsOne». При этом делается это более активно, чем при Порошенко. Такова свобода слова на Украине сегодня», – отметил Вышинский.

«Я бы добавил еще одно важное обстоятельство, без которого свобода слова на Украине не будет полноценной. В страну должны получить возможность приезжать и свободно работать журналисты из России и других стран. При Порошенко всех российских журналистов окрестили «пропагандистами», все федеральные телеканалы – «кремлевской пропагандой». Их вещание запретили, причем запретили не только крупные федеральные каналы, запретили познавательные, детские, киноканалы, как и запретили советское кино», – добавил журналист.

При этом он сказал, что в такие «черные списки» попали и те журналисты, которые никогда не работали на федеральных каналах, однако все равно были насильно выдворены и получили запрет на въезд в Украину.

Бывший политзаключенный обратил внимание и на тот факт, что жертвами киевских информационных репрессий стали также неугодные представители зарубежных СМИ.

«В марте 2019 года не пустили на Украину итальянского журналиста Государственного телевидения RAI Марку Иннаро. Он собирался освещать президентские выборы, но не был пущен в страну, потому что собирался въезжать в Украину через Москву. То же самое произошло с журналистом из Австрии Кристианом Вершютцем. Послы возмущаются, коллеги недоумевают, но ситуация не меняется», – резюмировал Вышинский.