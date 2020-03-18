Новая коалиция в Молдове: победители и проигравшие

18.03.2020, Кишинёв, Флориан Ставилэ

Итак, то, о чём так долго говорили эксперты, в конце концов – свершилось. В Молдове создана социал-демократическая коалиция «За Молдову» в составе Партии социалистов и Демократической партии. Кто выиграл, и кто проиграл от создания нового правящего альянса?

С одной стороны, можно согласиться с тем, что Партия социалистов пошла по пути самоуничтожения. Социалисты, подписав соглашение с Демократической партией, полностью отступили от всех своих ценностей, которые они провозглашали, начиная с 2013 года: молдавскую идентичность, федерализацию как метод приднестровского урегулирования, денонсацию ассоциации с Евросоюзом, курс на вступление в Евразийский Союз.

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В соглашении о создании коалиции «За Молдову» в разделе «Внешняя политика» целый пункт посвящён европейской интеграции (впрочем, речь не идёт о вступлении в Евросоюз – упоминаются только реализация соглашения о евроассоциации и сотрудничество в рамках Совета Европы). Отдельные пункты посвящены сотрудничеству с Румынией и Украиной (без политических обязательств).

В одном из пунктов значится: «Стороны воздержатся от заявлений и действий, способствующих разделению общества, в т. ч. по этническим, геополитическим и религиозным критериям». Следовательно, и речи быть не может ни об отмене закона «о борьбе с российской пропагандой», ни о статусе русского языка, ни о прекращении совместных учений с НАТО, ни о пакете законов о статусе Гагаузии, – то есть обо всех программных пунктах, которые провозглашала ПСРМ перед парламентскими выборами 2019 года.

Все министерства идеологического характера социалисты отдали демократам: МИД, минобороны, минобразования, пост вице-премьера по реинтеграции. На должность министра образования назначен Игорь Шаров – известный сторонник панрумынизма (несмотря на свою русскую фамилию), автор первого учебника по предмету «История румын». Себе социалисты оставили только второстепенные, малозначимые портфели, такие как финансы, юстиция, здравоохранение, сельское хозяйство.

Неслучайно от Додона и социалистов отвернулись многие историки и общественные деятели молдовенистского направления, кто их поддерживал долгие годы исходя из ценностных позиций: Сергей Назария, Валерий Осталеп и многие другие.

За день до создания коалиции кандидат от ПСРМ Штефан Гацкан одержал победу на довыборах в Парламент в Хынчештском избирательном округе – традиционной вотчине прозападных сил. Это все равно, как если бы представитель Оппозиционного блока победил на выборах на территории Львовской области. Однако даже эта победа стала для социалистов пирровой: выборы проходили во время вспышки коронавируса, не были отменены, и на следующий день в одном из сёл округа число инфицированных резко поползло вверх.

Репутационные потери для Додона и ПСРМ несравненно более высоки, чем лишнее депутатское место в Парламенте. Да, оппозиционная партия PAS, чей кандидат Олеся Стамате заняла второе место, тоже не отказалась от борьбы и не сняла своего представителя с выборов. Однако максимальную ответственность за неотмену выборов во время эпидемии несёт действующая власть.

В защиту социалистов можно сказать, что благодаря их решению создать коалицию с демократами, удалось избежать гораздо более худшего сценария: откровенно прозападной и столь же откровенно антироссийской коалиции в составе ДПМ и блока АКУМ, о чём намекала Майя Санду и чего откровенно добивались послы западных стран.

Название коалиции – «За Молдову» – говорит о том, что во главу угла будут поставлены национальные интересы страны, а не геополитический вектор и обязательства перед западными «партнерами». В новой коалиции много людей, связанных с беглым олигархом Плахотнюком, но нет лиц, связанных с Соросом и прозападными НПО.

Сам текст коалиционного соглашения составлен, чтобы обойти острые углы. Так, в пункте о приднестровском урегулировании упомянуты «взвешенная внешняя политика» и «нейтралитет». Упомянуты «обязательства перед партнёрами – как на Западе, так и на Востоке», сотрудничество в рамках СНГ (полностью свёрнутое при режиме Плахотнюка). В списке приоритетных партнёров Россия названа первой, наряду с США и Германией. Вопросы внешней политики отнесены в конец соглашения, а на первых местах экономические и социальные вопросы: ремонт дорог, развитие инфраструктуры, газификация сельской местности, водопровод и канализация, модернизация железной дороги и другие подобные вопросы.

Впрочем, дотошные экономисты утверждают, что у нового правительства элементарно нет средств для воплощения всего задуманного. И самое главное – не будет источников для их получения ввиду недоступности европейских кредитов. Будет ли Россия кредитовать новую коалицию – большой вопрос.

Главным выгодоприобретателем от создания данной коалиции является Демократическая партия, вернее, группа Дмитрия Дьякова – основателя этой партии, вернувшая себя контроль над политформированием. ДПМ под руководством Павла Филипа (экс-премьер-министра, примкнувшего к Дьякову) мастерски разыграла свою «золотую акцию». Шантаж Додона и социалистов возможной коалицией с АКУМ сыграл свою роль. Группа Дьякова (человека, лишённого каких-либо принципов и в политике, и в жизни) установила полный идеологический контроль над молдавской политикой.

Главный прогноз о том, как дальше будет развиваться Молдова при новой власти, можно сформулировать словами известной песни – «знаю, хуже не будет, но не будет и лучше». Новая коалиция вряд ли решится на усугубление своего антироссийского курса, но и исправления всего того, что было сделано прежними властями, ждать не следует. Внешняя политика будет заключаться в метаниях между центрами силы в поисках кредитов и инвестиций в амбициозные проекты.

Однозначно положительным моментом станет то, что не следует ждать напряжения на приднестровском участке. В кресло вице-премьера по реинтеграции вернулась Кристина Лесник, занимавшая этот пост в правительстве Павла Филипа, именно в тот период, когда Кишинёв и Тирасполь максимально сблизились друг с другом в области «малых шагов». Именно тогда был открыт мост через Днестр, остававшийся закрытым на протяжении более 20 лет.

Что касается внутренней политики, то сегодня у власти внезапно начался благоприятный период. Новой власти активно помогает политтехнолог по имени Коронавирус. Решение о введении чрезвычайного положения на 60 дней принято в Парламенте подавляющим большинством голосов: за него проголосовала, в том числе, и оппозиционная партия PAS. У новой власти появился прекрасный шанс показать себя в чрезвычайной обстановке. В то же время, неизбежный экономический кризис в условиях прекращения деятельности хозяйствующих субъектов резко поднимет волну протестных настроений в стране.

Пандемия отвлекает внешних игроков от расшатывания ситуации в стране. Тем не менее, намерение сбросить непослушную власть во главе с Додоном и привести к власти «свою в доску» Майю Санду никуда не исчезло из планов западных «партнёров», в первую очередь Вашингтона, Брюсселя и Бухареста.

Следует обратить внимание на недавно опубликованную статью бывшего советника президента Румынии Юлиана Кифу, который призывает к созданию единого фронта вокруг Майи Санду с привлечением пророссийских антидодоновских сил, с единственной целью – свержения Додона.

Один из представителей таких сил, лидер «Гражданского конгресса» Марк Ткачук, в своих постах на Фейсбуке открыто угрожает свержением власти. Одна из его цитат: «Им нужно для нас 60 дней. Нам для них должно хватить 40». Вспомним, что в протестах на Украине, расшатывавших власть Леонида Кучмы и приведших, в конце концов, к «оранжевой революции», – одну из главных ролей сыграли левые силы.

Впрочем, у президента Игоря Додона и главы правительства Иона Кику есть все возможности проявить себя в качестве ответственных руководителей государства, параллельно укрепляя рычаги власти в стране. В этом случае у «буревестников революции», как на левом, так и на правом фланге, будет мало шансов на повторение в Молдове киевского сценария.