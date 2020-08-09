Новая коалиция в сербской Скупщине: Партии Дачича придется умерить аппетиты

09.08.2020, Белград, Ксения Голуб

Между президентской Сербской прогрессивной партией Александра Вучича и Социалистической партией Сербии главы МИД Ивицы Дачича возникли противоречия в ходе формирования коалиции парламентского большинства в Народной скупщине нового созыва.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора» из Белграда, представитель прогрессистов – премьер–министр Анна Брнабич, говоря о перспективах сотрудничества с социалистами, сказала, что в верхах этой партии есть люди, которые хотят получить места в правительстве, а также в крупнейших государственных компаниях, используя для этого различные внешние варианты давления. И это не может нравиться Вучичу.

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По словам премьера, на встрече с президентом она отметила, что Вучич был разочарован в близких ему людях, и что он довольно чувствительно отнесся к тому факту, что некоторые высокие функционеры Социалистической партии Сербии поддержали недавние уличные погромы, устроенные прозападной оппозицией. При этом сербский лидер течение долгого времени оказывал поддержку социалистам, в том числе, лоббируя участие представителей партии в правительстве.

На это Ивица Дачич заявил, что его партия является полноценным лояльным партнером прогрессистов, и если кто-то из его партии обратится для получения постов к иностранным центрам влияния, то не получит его поддержки.

При этом потенциальным участником новой коалиции та же Брнабич называет дебютировавшего в Народной скупщине ватерполиста Александра Шапича. Возглавляемый им союз «СПАС» на прошедших парламентских выборах получил третье место.

«Вопрос о сотрудничестве между Сербской прогрессивной и Сербской социлистической партиями на данный момент остается открытым, – прокомментировал ситуацию «ПолитНавигатору» политолог Деян Вук Станкович. – Думаю, сейчас речь идет больше о некоем политическом торге. Подчеркивая ошибки, допущенные социалистами в ходе совместной работы, представители Прогрессивной партии, тем самым, пытаются снизить им цену, и здесь, как говориться, все средства хороши. Если же говорить о действительности, то сотрудничество между этими партийными гигантами продолжает быть наиболее вероятным вариантом, только при меньшей доле политического участия партии Дачича».