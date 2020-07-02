Новая Конституция даёт возможность россиянам без страха отпустить Путина – украинский эксперт

02.07.2020, Киев, Игорь Петров

Основным в изменениях в Конституции РФ является блок вопросов, касающийся полномочий президента и ограничения возможности передела границ РФ. Но главное, что после принятия этих изменений, внешняя политика РФ не изменится.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Владимир Воля, эксперт-международник Украинского анализа и менеджмента политики.

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«По большому счету, в изменениях в Конституции РФ главным является блок, касающийся полномочий президента и ограничения законодательных возможностей, связанных с изменением границ РФ в том виде, в каком они есть. Все, что касается гуманитарных и социальных вопросов, – второстепенно.

Если говорить об этом блоке, то, в первую очередь, речь идет о том, что РФ на нынешнем этапе достигла своего пика в постсоветский период.

У россиян возникает тревога, что после ухода Путина из власти все начнет рушится, его преемники могут предпринимать действия, которые могут привести к изменению границ, возвращению Крыма Украине и т.д. И этот референдум является совокупным проявлением настроений российского общества.

Будет ли Путин баллотироваться на следующий срок или нет – это не приведет к изменению внешней политики России. Не стоит ожидать ее изменений», – резюмировал политолог.