Новая летопись Украины: Стрелкова и Моторолу засекли в Херсоне задолго до Майдана

22.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Владимир Путин задумывал «агрессию» против Украины задолго до Майдана и отправил Игоря Стрелкова и вместе с Арсеном Павловым «Моторолой» в Херсон и Славянск ещё в 2013 году. Об этом в эфире YouTube-канала киевского журналиста и телеведущего Дмитрия Гордона заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Теперь я вам точно скажу, что знаю, как генпрокурор. Нами установлено, что в ещё в 2013 году СБУ Херсонской области писала в СБУ Киева о том, что в Херсоне появились диверсионные группы, поддерживаемые действующими политиками Крымской автономии. Уже тогда среди фамилий встречается Моторола.

Уже тогда стало понятно, что Константинов и Гоблин, он же Аксёнов, организовывают пророссийские террористические группы. Именно тогда в Славянск несколько раз приехал Стрелков. Именно тогда в Славянском отделе милиции, где отродясь не могло быть пулемётов, их появилось очень много», – рассказал Луценко.

Он утверждает, будто бы в 2014 году после эвакуации Виктора Януковича с базы Черноморского флота в Севастополе беглого украинского президента затем несколько раз возвращали в Крым.

«Всё это планировалось задолго до того (до Майдана – прим. ред.). И то, как тело Януковича возили из Ростова в Крым, а из Крыма обратно в Ростов, показывает, что Путин колебался: откалывать пол Украины или удовлетвориться Крымом. Проглотит он полную оккупацию или надо декорацию в виде президента, который убежал», – заявил генпрокурор.