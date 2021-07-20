Новая линия атаки команды Санду: под прицелом – Православная Церковь

20.07.2021, Кишинев, Владимир Букарский

Всем, кто хотел бы понять итоги выборов в молдавский парламент, должны осознать две вещи:

– во-первых, приход режима Санду – всерьёз и надолго; – во-вторых, она сама и её команда – это не люди, а биороботы, в которых западные разработчики вложили программу вытеснения России из региона и встраивания Молдовы в Балто-Черноморскую дугу.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

Санду – абсолютно несамостоятельный человек. Любой её шаг будет продиктован интересами западных хозяев. И один из первых ударов будет нанесён по духовному единству Молдовы с Россией, а именно по Молдавской митрополии, входящей в состав Русской Православной Церкви.

Ситуация в Молдавской митрополии достаточно сложная. Очень многое держится на авторитете митрополита Кишинёвского и всея Молдовы Владимира, являющегося правящим архиереем Молдавской Церкви на протяжении более 30 лет. Митрополит Владимир является постоянным членом Священного Синода РПЦ. Тем не менее, значительная часть клира Молдавской митрополии настроена прозападно и антироссийски. Этот синдром подробно разобрал украинский публицист Дмитрий Скворцов относительно церковной ситуации на Украине.

Тем не менее, именно Церковь остаётся наиболее авторитетным общественным институтом в Молдове и наиболее консервативной силой молдавского общества. Церковь последовательно выступает против европейских ценностей – таких, как права ЛГБТ, гендерная идеология и ювенальная юстиция.

В последнее время вновь активизировал свою деятельность Румынский Патриархат, который ещё в 1992 году создал на территории Молдовы и Украины Бессарабскую митрополию. Православная Церковь в Румынии является государственной структурой, священнослужители получают зарплату от государства. Прельщаемые перспективной поправить своё материальное положение, многие священники Молдавской митрополии навострили лыжи. Они искренне надеются на то, что Майя Санду будет ломать Церковь в Молдове, и тогда путь для них в Бессарабскую митрополию (и соответственно, к зарплатам и социальным гарантиям страны-члена ЕС) будет открыт. Не удивительно, что многие священнослужители, особенно в центральных районах Молдовы, открыто агитировали за Санду и её партию «Действие и солидарность».

В команде Майи Санду нет радикальных унионистов, которые захотели бы стать лоббистами Бессарабской митрополии. Членов команды Санду больше интересуют секулярные веяния, вроде феминизма и прав ЛГБТ. Наиболее активной лоббисткой ратификации Стамбульской конвенции является депутат от партии «Действие и солидарность» Дойна Герман, претендующая на один из постов в новом правительстве.

На наш взгляд, антицерковная деятельность Майи Санду и её команды будет вестись по следующим направлениям:

– Участие Санду в предстоящем шабаше в Киеве на день независимости 24 августа. Согласно многим источникам, к этому дню будет предпринята попытка силового захвата Киево-Печерской Лавры раскольниками из ПЦУ, а 24 августа в Лавре отслужит литургию патриарх Варфоломей. Санду будет лично присутствовать на этой службе, и тем самым задаст тренд к церковному расколу в Молдове. – В ходе первых же заседаний нового парламента – ратификация Стамбульской конвенции, где чёрным по белому прописано гендерное равенство и права сексменьшинств – статья 4(3), против которой возражали Российская Федерация и Папский престол в Ватикане. – Открытая материальная и пропагандистская поддержка перехода священников Молдавской митрополии в Румынский Патриархат. – Ужесточение запретительных мер в отношении церковных богослужений и Евхаристии со ссылкой на пандемию COVID. Депутат от «ДиС» Дмитрий Алайба публично обвинял священников, которые проводят богослужения и причащают прихожан, в убийствах людей, и призывал «штрафовать и наказывать злоумышленников, носящих рясу и бороду». – Давление на священнослужителей, в том числе путём возбуждения дел по фактам «коррупции», «растрат» и т.д. Будет использован старый и банальный принцип – «был бы человек, а статья найдётся». – Исключение православного телеканала «Союз» из сетки телевещания в Молдове.

В том, что подобные шаги будут использоваться для давления на Церковь с целью заставить её замолчать, вряд ли стоит сомневаться. Вне сомнения, оппозиционный блок коммунистов и социалистов встанет на защиту Церкви, но их голосов не хватит для противодействия скандальным антицерковным решениям. Остаётся открытым только один вопрос: готовы ли к такому развитию событий Московская Патриархия и руководство Молдавской митрополии?