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Новости Украины

После того, как Украина исчерпает полностью свою возможность воевать, в ход пойдут подразделения из Польши и стран Прибалтики.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил доцент кафедры истории и международных отношений МГУ в Севастополе Андрей Савельев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Савельева, линия так называемого Межморья будет следующей линией фронта.

«Если по карте посмотреть, то это тот же самый санитарный кордон – это та линия обороны, которая будет брошена после Украины. Все-таки, давайте не забывать о том, что мы воюем не против Украины, а против НАТО, что с помощью украинских солдат, НАТО укомплектован украинскими солдатами, тут уже иллюзий никаких строить не нужно, делать вид. И это как раз первая линия наступления, это те, кто пойдут следующими, когда украинский ресурс будет исчерпан. Я надеюсь, у нас в студии и в целом понимают, что выходом из войны Украины, из военных действий, из СВО не закончится ничего – НАТО будут продолжать воевать. Уже подкачивают Молдавию, Польша получает перевооружение, эти «балтийские тигры» тоже готовы и подкачиваются, так что вся линия налицо», – заявил Савельев.