Новая метла: на Украине уволены директора крупнейших морских портов

02.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Министр инфраструктуры Владислав Криклий уволил трех руководителей крупнейших украинских морских портов, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил заместитель министра Юрий Лавренюк на своей странице в Facebook.

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“Министр инфраструктуры Владислав Криклий принял решение о начале перезагрузки морских портов и подписал приказ об увольнении руководителей 4 портов: Одесского, Черноморского, Белгород-Днестровского”, – написал Лавренюк.

По его словам, эти руководители не смогли проявить себя эффективными менеджерами, несмотря на достаточно высокую зарплату.

“Финансовое состояние предприятий ухудшилось, подтверждением чего являются проекты финансовых планов на 2020 год, которые были представлены этими руководителями. Так, было проанализировано состояние деятельности портов, финансово-экономические показатели, доходная часть, соотношение прибыли и затрат, и на основе проведенной оценки было принято решение об освобождении данных должностных лиц”, – отметил Лавренюк.

Кроме того, он анонсировал объявление проведения “прозрачных, публичных конкурсов на должности руководителей морских портов, которые сейчас находятся в статусе исполняющих обязанности”.

“У нас есть четкое намерение закончить эпоху “исполняющих обязанности”, – добавил Лавренюк.

Он также анонсировал, что будет дана оценка деятельности руководителей портов, с которыми уже подписаны контракты на постоянной основе.

“Данными контрактами установлены четкие КРІ, согласно которым будет дана оценка эффективности выполнения руководителями поставленных перед ними задач”, – написал Лавренюк.