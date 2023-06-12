Новая методичка по манипуляции общественным мнением в странах Европейского союза

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

7 июня 2023 года Европейский совет по международным отношениям (ECFR) опубликовал на своем портале статью с красноречивым названием: «Держать Америку близко, Россию внизу, а Китай далеко: как европейцам ориентироваться в конкурентном мире» (в оригинале: «KeepingAmericaclose, Russiadown, andChinafaraway: HowEuropeansnavigateacompetitiveworld»).

ECFR сегодня является самым известным, после Римского клуба, аналитическим центром в Европейском Союзе. С одним отличием, что доклады ECFR рассчитаны не на широкую публику, а на узкий круг еврочиновников и так называемых «европейских лидеров» и служат методичками по манипуляции общественным мнением.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Сам центр, созданный 15 лет назад, позиционируют себя как «первая паневропейская фабрика мысли, проводящая анализы по темам внешней политики и безопасности». Организация содержит офисы в семи столицах Европы – Берлине, Лондоне, Мадриде, Париже, Риме, Софии и Варшаве, и ставит перед собой амбициозную цель «согласования» политики европейских стран для усиления роли Европы в мировой политике.

По мнению аналитиков ECFR в ближайшее время ЕС должен принять три стратегических решения:

О поддержке США в геополитическом соперничестве с Китаем;

О наказании Китая за поддержку России;

О низком уровне отношений, вплоть до разрыва многих связей с Россией после войны.

Для принятия данных решения «европейским лидерам» понадобится поддержка граждан Европы. А вот тут пока выходит нестыковка, два года назад ECFR провел социологическое исследование о том, как европейцы видят свое место в мире. Результаты указали, что в мире конкурирующих великих держав европейцы предпочитают развивать стратегическое партнерство с различными странами, в том числе с Россией и Китаем.

В ECFR считают, что возможная военная конфронтация между Китаем и США, нарушение глобальных цепочек поставок сначала из-за пандемии COVID-19, а затем из-за украинского кризиса «поставили под сомнение этот принцип сотрудничества».

И пока «европейские лидеры» корректируют свои отношения с США, Китаем и Россией, им необходимо добиться общественного консенсуса в отношении европейской внешней политики. В противном случае будет расти недоверие к правящим элитам и ЕС и популистская (читай неправильная) реакция как на выборах в Европарламент в 2024 году, так и на национальных выборах.

В апреле 2023 года ECFR провел новый опрос общественного мнения в 11 странах-членах ЕС — Австрии, Болгарии, Дании, Франции, Германии, Венгрии, Италии, Нидерландах, Польше, Испании и Швеции, чтобы понять, как граждане Европы видят свое место в мире сегодня.

Результаты опроса оказались неутешительными для планов «европейских лидеров»:

«Внешнеполитические инстинкты сотрудничества граждан ЕС медленно адаптируются к новой геополитической реальности, характеризующейся растущей поляризацией».

Ну не работают нарративы западной пропаганды по Анти-России, Анти-Китаю и спасительном для Европы лидерстве США.

Европейские граждане стремятся сохранять нейтралитет в американо-китайском конфликте, выступают за экономическое присутствия Китая в Европе. Они по-прежнему не довольны своими отношениями с США.

Именно поэтому, в данной статье ECFR дает руководство «европейским лидерам» о том, как лучше всего (манипулировать) учитывать общественное мнение при принятии решения о том, как воплотить идею суверенной Европы (под диктатом США) в жизнь.

«Китай – не Россия»

Известно, что европейские правительства придерживаются разных взглядов на подход Европы к Китаю, причем фон дер Ляйен и Макрон находятся на противоположных концах спектра.

Результаты последнего опроса ECFR показывают, что во многих отношениях европейские граждане больше поддерживают команду Макрона, чем команду фон дер Ляйен. Они не рассматривают Китай как державу, которая бросает вызов Европе и хочет подорвать ее, и они не верят в концепцию «демократии против автократии», которую продвигает администрация Байдена.

Несмотря на отказ Пекина осудить Россию за действия на Украине, результаты опроса показывают, что восприятие Китая европейцами на удивление мало изменилось по сравнению с результатами опроса, проведенного в 2021-м. В настоящее время преобладает мнение почти во всех опрошенных ECFR странах, что Китай является «необходимым партнером» Европы и соответствующей страны.

Германия, Швеция, Франция и Дания — единственные страны, где преобладает мнение о том, что Китай рассматривается как «соперник» или «противник». Но так было и в 2021 году.

Европейцы не сомневаются, что Россия и Китай тесно взаимодействуют на мировой арене. В среднем 70% респондентов считают их близкими партнерами.

В среднем более двух третьих европейцев из всех опрошенных стран считают, что экономические отношения региона с Китаем больше сопряжены с выгодой, чем с риском. Однако если бы Пекин решил поставлять в Россию боеприпасы и вооружение, многие европейцы сочли бы это за красную черту. В среднем 41% опрошенных были бы готовы ввести санкции против Пекина в этом случае, даже если бы это нанесло серьезный ущерб западной экономике. Против этого выступает 33% европейских граждан.

Общая негативная позиция по России

Напротив, отношения Европы с Россией претерпели настоящий Zeitenwende (переломный момент). За исключением венгерского руководства, европейские правительства едины в своей поддержке политического режима Украины и оппозиции к России. В большинстве опрошенных стран большинство согласны с тем, что Россия является «противником» их страны, и Европы в целом.

У ECFR вызывает тревогу то, что Италия находится где-то посередине: четверть респондентов считают Россию «союзником» или «партнером» Европы и страны, и только около трети считают ее «противником»:

«Двусмысленное отношение итальянской общественности к России может поставить под вопрос надежность поддержки Украины итальянским правительством».

Когда война закончится, то по мнению ECFR, европейцы разойдутся по поводу своих долгосрочных отношений с Россией. В каждой опрошенной ECFR стране более 50% хотели бы, чтобы их страны восстановили отношения с Россией, если война закончится миром и путем переговоров. Почти везде преобладает мнение, что Европе следует торговать Россией в определенных отраслях.

А вот в Польше 39% готовы прекратить все отношения с Россией. Между тем, большинство в Болгарии, около трети австрийцев и венгров и четверть немцев уже рассматривают возможность восстановления отношений полного сотрудничества с Россией после войны.

Возвращение американского «союзника»

Когда ECFR проводили опрос весной 2021 года, в Германии и Австрии меньшинства численностью более 20 процентов считали США «соперником» или «противником».

В 2023 году картина значительно изменилась. В Австрии и Германии тех, кто воспринимает США как «противника», осталось всего 6%. Большинство в Дании, Польше, Нидерландах, Швеции и Германии говорят, что считают США «союзником» Европы. Только в Болгарии более 10 процентов населения считают США врагом.

Однако более 75% респондентов считают, что Европа не всегда может полагаться на США и что ей необходимо заботиться о собственной обороноспособности. И только 9% опрошенных считают, что США всегда будут защищать Европу, поэтому европейцам не о чем беспокоиться.

В то же время европейцы не считают свою зависимость от США в вопросах безопасности особенно угрожающей. В среднем 47% считают, что эти отношения приносят больше пользы, чем рисков, и только 15% считают обратное.

Воспринимаемая близость Европы к США не означает готовности поддержать США против Китая в гипотетическом конфликте из-за Тайваня. Несмотря на участие Америки в противодействии России, мало кто из европейцев считает, что они должны ответить тем же, если между США и Китаем вспыхнет конфликт из-за Тайваня.

75% европейских граждан предпочли бы, чтобы их страны были нейтральными. Американцы найдут больше всего сторонников среди населения Польши, Нидерландов и Дании, но даже в этих странах больше 50% выберет нейтралитет.

В этом вопросе, по мнению ECFR важно, видят ли европейцы США в качестве «союзника». Тогда они гораздо охотнее встанут на сторону Америки в случае войны с Китаем из-за Тайваня.

Как манипулировать публикой?

Ясно что для реализации американских планов «европейским лидерам» потребуется поддержка общества. ECFR предлагает «понять три особенности того, как европейские граждане подходят к вопросам внешней политики».

Во-первых, в среднем 60% респондентов считают, что их правительство недостаточно прислушивается к ним при принятии внешнеполитических решений. Если «европейские лидеры» хотят, чтобы общественность присоединилась к ним, им нужно продемонстрировать, что они серьезно относятся к голосам своих граждан.

Во-вторых, европейские граждане, основывают свое мнение о внешней политике на текущих обстоятельствах, а не на сказках о возможных сценариях прекрасного будущего. Поэтому «европейским лидерам» следует вступить в активный диалог с общественностью, чтобы подготовить ее «к различным геополитическим сценариям и трудным решениям».

В-третьих, европейская общественность демонстрирует «замечательную привязанность к внешней политике, основанной на ценностях». На вопрос о роли ЕС самая большая группа респондентов считает, что он должен быть «маяком демократии и прав человека».

Украинский кризис не вызвал разочарования во внешней политике ЕС, основанной на ценностях, и не побудила людей ценить жесткую силу, а не мягкую.

Поэтому, когда «европейские лидеры» адаптируют свою политику к растущей конкуренции в мире, им нужно представить европейский суверенитет как «дополнение к жесткой силе», а не как замену прежнего идеализма континента.

«Объединение лидеров и общественности»: маска для миссии тотальной манипуляции мнением европейских граждан.

Европейские лидеры не могут просто следовать за публикой. Им нужно искать точки соприкосновения, готовя общественность к будущим возможностям и пытаясь заручиться их поддержкой менее популярной политики, которая будет реагировать на внезапные изменения. Им необходимо определить открытость общества к крупным внешнеполитическим инициативам и действовать в соответствии с этим, признавая при этом ограниченность их поддержки.

В ECFR считают, что хотя сохранение нейтралитета в случае конфронтации великих держав является привлекательной идеей, конфронтация между США и Китаем окажет огромное влияние на торговлю и экономику Европы. Кроме того, США, вероятно, потребуют лояльности от европейцев, напомнив им о ключевой роли Америки в обеспечении сильного ответа Запада на вторжение России в Украину. Поэтому «европейские лидеры» должны участвовать в публичном обсуждении опасности неподготовленности к такому сценарию.

По мнению ECFR европейским лидерам не следует увлекаться разногласиями по поводу будущих отношений Европы с Россией. Форма этих отношений будет зависеть «от исхода боевых действий, результатов гипотетических мирных переговоров и возможности смены правительства в Москве».

«Европейским лидерам» следует начать обсуждение того, как ограниченные отношения Европы с Россией могут выглядеть в будущем в соответствии с этими различными сценариями. Это не только подготовило бы почву для будущего политического консенсуса в отношении политики Европы в отношении России, но также могло бы послужить полезным сигналом российскому населению о преимуществах мира путем переговоров.

Европейские граждане медленно адаптируются к новой реальности все более конфронтационного мира. Но нужные сдвиги во взглядах европейской общественности на Китай, США и Россию должны проложить путь к формированию нового европейского внешнеполитического консенсуса. «Европейские лидеры», заключают эксперты ECFR должны использовать общественность, по крайней мере, как «необходимых партнеров» в этом начинании.

P.S. Друзья, если вы осилили этот длинный и сложный текст, являющийся лишь краткой выжимкой из солидной официальной статьи с 14-ю детализированными графиками и выписанной методологией, вы сами сможете сделать вывод о планах хозяев «европейских лидеров» в отношении России.

Оригинал, ECFR.