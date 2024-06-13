Новая миграционная политика РФ выгодна наркоторговцам и угнетает славян – Монтян

Ужесточение миграционной политики сильно ударило по пророссийским беженцам с Украины, но не затронуло среднеазиатские диаспоры. Об этом в эфире телеканала «Невская студия» заявила переехавшая в Донецк киевский адвокат Татьяна Монтяна, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что творится с миграционной политикой – у всех этих среднеазиатов и прочих товарищей, за которых вписывается диаспора, у них по-прежнему всё хорошо. Но возникли огромные проблемы у славян, и прежде всего украинцев. Такие невероятные препятствия чтобы получить регистрацию, чтобы подать на гражданство. Просто изгаляются над людьми изо всех сил. А у диаспор всё прекрасно, потому что они нашли концы, к кому зайти и чего сделать. Да, им стало немножко труднее, стоит больше денег, но у них по-прежнему всё нормально. А хуже стало совершенно невинным людям, пророссийским, которые не знаю, какими ужасами прорвались в Россию, и их тут гоняют пинками. Не дают паспорт, не дают даже податься на гражданство. Этих людей не берут ни на какую работу, кроме самой чёрной, где можно хоть как-то поработать без регистрации. Этим ужесточением разводят ещё большую коррупцию и беспредел», – сказала Монтян.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«У меня есть бывший клиент, в Крыму он совершенно спокойно получил паспорт. Он курирует закладчиков. Он говорит, что он абсолютно уверен, что именно его хозяева, конторы по распространению наркотиков, и проплачивают весь этот миграционный беспредел. Потому что отчаявшиеся люди просто с голодухи идут в закладчики. Им некуда идти, не каждый может пойти в грузчики, и не каждого возьмут без регистрации. Это ужесточение не принесло никакой пользы в плане борьбы с терроризмом. Потому чтоб большинство террористов давно купили российское гражданство. Но это препятствует обычным людям, которые как-то прорвались в Россию. Что творится в Шереметьево – думаю, вы и сами знаете. 80% пророссийских людей разворачивают, здесь столько трагедий в Донецке. Не пропускают людей к семьям, они оседают в Белоруссии», – резюмировала адвокат.