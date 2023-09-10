Новая мобилизация приведёт только к росту коррупции – Карасев

Новые волны мобилизации не помогут киевскому режиму переломить ход войны, но помогут выжать из населения ещё больше средств.

Об этом в эфире телеканала «Град» заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В той форме, в которой её хотят провести, мобилизация ничего не даст. Потому что мотива нет. Люди будут либо уезжать опять, только ставки коррупционные повысятся за уклонизм, либо они где-то будут прятаться. Какой это воин? Его надо мотивировать, а чем?» – сказал Карасев.

Политолог подчеркнул, что используемые Киевом методы устарели ещё в прошлом столетии.

«Такие мобилизации, которые нам сейчас предлагают, это было в XX столетии, в первой и Второй мировой войнах, когда были мобилизационные общества, и человеческая жизнь ничего не стоила. Потому что в солдаты брили бедных крестьян, рекрутов. Это расходный материал был.

А сейчас возьмите любого студента, сколько в него вложено денег государством на образование, на учёбу, на то, чтобы его воспитать. Поэтому западные страны экономят живую силу, не хотят воевать живой силой», – резюмировал он.