Новая «морковка» для Украины – на саммите НАТО отменят ПДЧ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ещё до начала саммита НАТО в Вильнюсе стал понятен «утешительный приз» для Украины – ей по-прежнему будут обещать присоединение к альянсу «после окончания войны», но теперь уже без необходимого выполнения Плана действий по членству.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместном с президентом Литвы брифинге в Вильнюсе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Приблизить Украину ближе к членству в НАТО, включая многолетний пакет поддержки, переход от советского оборудования к оборудованию стандартов НАТО, таким образом обеспечить полную взаимосовместимость ВСУ со странами-членами НАТО, включая критическую поддержку в разминированиях, ГСМ, медицинском оборудовании, увеличении наших политических связей. Президент Зеленский присоединится к нам на инаугурационной встрече нового совета Украина-НАТО. Страны-члены рассмотрят стремление Украины быть членом НАТО. Конечно, место будущего Украины – в НАТО. И я ожидаю, что мы согласуем то, что продвижение может быть даже без аспектов ПДЧ, и мы дадим соответствующее приглашение по присоединению к альянсу, когда страны-члены согласуют, что условия соответствуют необходимым требованиям, продолжая поддержку Украины, укрепляя наши силы», – заявил Столтенберг.

«А это прямо очень крутая новость. После победы путь в НАТО может составлять не годы, а месяцы!» – радуется член националистической украинской партии «Свобода» Александр Аронец.

«Это очень важно. При вступлении должна быть определенная бюрократия, и сейчас мы ее минуем», – вторит печально известный депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.