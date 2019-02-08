08.02.2019, Киев, Галина Шершнева

Украинский пропагандист Дмитрий Гордон не видит ничего плохого в том, чтобы его страну возглавил иностранец.

Об этом он заявил в эфире украинского телеканала «112», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Прибалтийские страны пошли по этому пути. У них были президенты в Латвии, в Эстонии были президент, который русского языка не знал. Посмотрите, Христя Фриланд — украинка, министр иностранных дел Канады. Я ставлю вопрос, а что, Христя Фриланд не могла стать президентом Украины? Я думаю, за нее бы проголосовали, если бы она захотела сюда приехать и стать президентом. Она имела бы все шансы», – сказал Гордон.

Он считает, что украинская диаспора в Канаде совершила ошибку, когда после признания независимости Украины ее представители отказались приехать туда работать.

«Они просто не знали, что все руководство «Руха» было агентами КГБ», – сказал Гордон.