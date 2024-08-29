Новая ось «Лондон-Берлин» ставит во главу угла оборону и поддержку Украины

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Западная пресса много внимания уделяет подробностям первого официального визита в Берлин премьера Великобритании сэра Кира Стармера. Этот шаг называют свидетельством идущего сближения позиций англосаксов и старой континентальной Европы.

Сообщается также что кроме переговоров с Шольцем Стармера принял федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

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Обращает на себя внимание и заявленная сторонами – Стармером и немецким канцлером Шольцем – подготовка всеобьемлющего британско-немецкого договора, «открывающего новую главу в германо-британских отношениях». Примечательно, что «сердцем договора» станет оборона, а в качестве конкретных общих целей и задач двустороннего альянса названа военная помощь Украине.

«Мы будем беречь и поддерживать это сотрудничество на благо наших народов, на благо Европы и ради безопасности трансатлантического пространства», – цитирует dpa главу германского правительства. «Новый договор станет отражением статуса Германии и Великобритании, как особенно близких партнеров в Европе», добавил Шольц.

Канцлер также приветствовал стремление британского коллеги к «новому старту отношений с Европейским Союзом». По его словам, Великобритания всегда была «незаменимым партнером в решении важных вопросов, касающихся всей Европы».

На совместной пресс-конференции лидеры Германии и Великобритании заверили Киев в своей решительной поддержке, пишет AFP. Это заявление стало итогом прошедшей накануне встречи тет-а-тет Стармера и Шольца, по итогам которой стороны заявили, что «будут продолжать финансовую, экономическую, политическую и военную поддержку Украины столько, сколько это будет необходимо».

Шольц от себя лично добавил, что хотел бы четко заявить о дальнейшей поддержке «учитывая, что в последнее время предпринимались попытки посеять сомнения в этом обязательстве», имея в виду бурные дискуссии, возникшие на фоне информации о том, что ФРГ сократит военную помощь. ВСУ в 2025 году.

В контексте дальнейшей поддержки Украины Кир Стармер также упомянул о подготовке нового соглашения о сотрудничестве между Германией и Великобританией. По его словам, «центральным элементом» этого договора будет «новое оборонное соглашение», которое будет основано на существующем сотрудничестве, но расширит его «в целях совместного противодействия угрозам нестабильного мира».

Британский премьер добавил, что, в частности, речь идет о «нашей общей решимости стоять на защите безопасности наших граждан и всего европейского континента» и она начинается «с нашей непреклонной поддержки Украины».

«Мы полны решимости сдерживать российскую агрессию, продолжать поддержку Украины и укреплять европейскую оборону. Германия и Великобритания очень хорошо знают, чем обязаны украинскому народу, который борется не только за свою защиту, но и за защиту всех народов Европы», – цитирует ВВС Стармера.