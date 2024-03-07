Новая победа Гагаузии. Автономия навязывает Кишинёву собственную повестку

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Вокруг Гагаузии опять кипят страсти. Конституционный суд Молдовы принял решение в пользу автономии – отменил принятые парламентом поправки в Налоговый кодекс, упразднявшие налоговые льготы для региона. Теперь Гагаузии не нужно возвращать НДС из местного бюджета в Кишинев, что грозило ей значительными финансовыми потерями.

Отношения Кишинева с Комратом не ладятся давно. В 2023 году противоречия между центром и автономией обострились после того, как башканом Гагаузии при большой народной поддержке была избрана представитель оппозиционной партии «Шор» Евгения Гуцул.

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На минувшей неделе делегация из Гагаузии во главе с Евгенией Гуцул и спикером местного парламента Дмитрием Константиновым посетила с рабочим визитом Россию – там состоялись встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, представителями регионов РФ, приняты решения о расширении экономических, социальных, культурных связей.

Власти Молдовы на все это реагируют нервно. Глава Службы информации и безопасности РМ Александр Мустяцэ накануне заявил, что Гагаузия является «главным очагом нестабильности» в стране, напомнил о недопустимости влияния России на жителей Молдовы, о существующих угрозах евроинтеграции.

По мнению экспертов, регион добился собственной реальной автономии и способен создавать проблемы для молдавского руководства на республиканском уровне.

Ситуацию вокруг Гагаузии прокомментировал в интервью «ПолитНавигатору» политолог Анатолий Дирун.

ПолитНавигатор: Конституционный суд Молдовы признал незаконными поправки к Налоговому кодексу, которыми партия Майи Санду пыталась сократить бюджет Гагаузии. Насколько это решение было ожидаемое, о чем это говорит? Можно ли сказать, что это очередная победа Гагаузии, отстоявшей ранее избранного башкана Евгению Гуцул?

Анатолий Дирун: Несомненно, решение Конституционного суда Молдовы о незаконности поправок к Налоговому кодексу в части уплаты НДС в бюджет Гагаузии – это важная победа для нового руководства автономии, которое находится в жесткой конфронтации с Кишиневом. Открытым остается вопрос, как на практике правительство Республики Молдова будет корректировать свои решения в этой части, но само решение КС создает неприятный прецедент для партии власти.

ПолитНавигатор: Правящая команда уже пообещала добиться своего и внесет вскоре новый проект, лишающий Гагаузию налоговых льгот. За что мстят центральные власти Комрату: за экономические связи с Россией, за поддержку сторонников Шора, за непринятие европейского курса, за «вольнодумство»?

Анатолий Дирун: Заявление PAS о том, что депутаты внесут новый проект закона и все равно будут добиваться изменения налогового законодательства, пока выглядит как грозная декларация. Дело в том, что у команды Илана Шора, в состав которой входит и действующий башкан Евгения Гуцул, в Гагаузии есть немало оппонентов, настроенных на развитие контактов с Кишиневом. Если PAS будет жестко продолжать линию административного давления на Комрат и игнорирования решения Конституционного суда, то рискует потерять даже ситуативных сторонников в автономии.

ПолитНавигатор: У здания Конституционного суда сегодня был провластный митинг с опасными лозунгами – там требовали лишить Гагаузию автономии, выслать гагаузов в Россию, где они получили бы «и рубли, и автономию в Сибири». Возможна ли раскачка ситуации, до чего может дойти?

Анатолий Дирун: Заявления с требованием лишить Гагаузию автономии сегодня выглядят как провокация и отвлечение внимания от сути проблемы, которая рассматривалась в Конституционном суде. Гагаузская автономия – это достаточно сложная конструкция, чтобы ее ликвидировать даже при желании центральных молдавских властей. Несущими элементами этого образования также выступают Турция и Россия. И если мнение Москвы Кишинев сегодня может игнорировать до известных пределов, то позицию Анкары по статусу Гагаузии сложно будет не принимать во внимание.

ПолитНавигатор: Гагаузия стремительно наращивает отношения с Москвой. Наблюдатели даже отметили с некоторой долей юмора: к России за поддержкой на минувшей неделе обратилось Приднестровье, а в Россию на встречу с третьим лицом государства поехали лидеры Гагаузии. Насколько велики возможности России поддержать автономию в нынешней ситуации?

Анатолий Дирун: В современных условиях у Москвы крайне небольшие реальные возможности оказать поддержку автономии. При всем желании России без согласования конкретных мер по поддержке Гагагузии с правительством Молдовы благие намерения останутся на бумаге.

ПолитНавигатор: Десять лет назад, в феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны, на котором 98 % проголосовавших высказалось за вступление Молдовы в Таможенный союз. Какое влияние может оказать Гагаузия на предстоящий еврореферендум и выборы президента страны?

Анатолий Дирун: Несмотря на свой небольшой электоральный вес, Гагаузия обладает уникальной возможностью формировать и продвигать свою повестку дня в молдавской политике. Здесь все зависит от политической воли Комрата. В свою очередь, партия власти упустила возможность на выборах башкана перехватить инициативу в регионе, хотя и предпринимала такие попытки.

В этой связи пропрезидентская партия PAS не рассчитывает на голоса гагаузов на предстоящих президентских выборах. Другой вопрос, с момента проведения референдума в 2014 году Европейский союз «залил» столько денег в автономию, что будет стараться сохранить свое пока минимальное влияние в регионе. Это означает, что борьба за Гагаузию будет продолжена.