Новая победа сербской дипломатии: еще одно государство отозвало признание Косово

03.03.2020, Белград, Алексей Топоров

Африканское государство Сьерра-Леоне, одно из первых признавшее независимость Косово в 2008 году, отозвало это признание после визита главы сербского МИД.

Об этом сообщила балканская пресса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я с особым удовольствием хочу показать ноту Министерства иностранных дел, в которой говорится, что Сьерра-Леоне снимает признание Косово как независимого государства и будет уважать результаты диалога при посредничестве ЕС и ООН», – прокомментировал ситуацию руководитель сербского внешнеполитического ведомства Ивица Дачич.

Глава МИД Сербии Ивица Дачич и глава МИД Сьерра-Леоне Набилла Тунис.

По словам Дачича, проведенные им во Фритауне успешные переговоры с президентом Сьерра-Леоне Джулиусом Био имеют особое значение для Белграда, поскольку в 2008 году это государство одно из первых признало независимость Косово.

Переговоры Дачича и Био.

«В настоящее время из 193 членов ООН – 92 страны признают Косово как независимую страну, 96 стран не признают Косово, в то время как пять стран находятся в неустойчивой позиции, – сказал глава сербского МИД. – Это означает, что Косово больше не имеет большинства в ООН».

Ивица Дачич сообщил, что переговорами во Фритауне был дан старт возобновлению двусторонних отношений между государствами, которые были заморожены на протяжении многих лет (после ухода Югославии как лидера Движения неприсоединения с мировой арены). И в ближайшее время ожидается ответный визит главы МИД Сьерра-Леоне в Белград, а в июне этого года – президента этой африканской страны в Сербию.