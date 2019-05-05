Новая попытка Майдана в Сербии: Оппозиция планирует перекрыть улицы Белграда

05.05.2019, Белград, Ксения Голуб

У вождя сербских майданщиков магната Драгана Джиласа есть «гениальная идея» – она состоит в том, чтобы разбить сотни палаток в центре столицы и вызвать полный транспортный коллапс.

Совместно с другими предводителями оппозиционного «Союза за Сербию» – Вуком Еремичем и Бошко Обрадовичем – майданщики планируют заблокировать центр Белграда в эти выходные, разместив сотни палаток перед зданиями Президентского дворца, на площади перед Скупщиной, а также на улицах Короля Милана и Князя Милоша.

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Джиласовцы сообщили, что таким образом, они образуют так называемую «свободную зону», которая будет действовать, пока президент Александр Вучич не согласится на их требования по смене власти.

При этом 1 мая Драган Джилас сообщил прессе, что не сможет принять участия в работе палаточного городка.

«Джилас сказал, что его серьезно беспокоит позвоночник и что, несмотря на желание, он не может спать в палатке, на холодной и влажной земле. Это несколько разочаровало Еремича и Обрадовича, но они полны решимости остаться верными своему первоначальному плану, если это необходимо, и без Джиласа», – сообщает источник сербского издания Informer.

Лидер партии «Двери» Обрадович пообещал привезти 50 проверенных, выносливых людей из Чачака, которые при необходимости останутся в палатках на длительное время.

«С субботы 4 мая у нас будет «свободная зона» в Белграде, в которой мы будем протестовать ежедневно, и это новый этап развития акции «Один из пяти миллионов», – сказал Обрадович на пресс-конференции.

Зона майдана будет создана якобы по причине того, что правительство последовательно отказывается разговаривать с оппозицией. При этом само руководство «Союза» не является на переговоры в парламент страны.

Насколько протест будет массовым, сказать сложно – в столице Сербии сейчас идут дожди, и погода никак не располагает к кемпингу. Кроме того, на прошедших накануне митингах в городах Нови Сад, Пожаровац и Крушевац оппозиционеры смогли собрать в совокупности всего 285 человек, сообщает телеканал Pink.

С другой стороны, глава государства и президент Сербской прогрессивной партии, Александр Вучич заявил вчера, что, несмотря на «кемпинг» оппозиции, он продолжит приходить на работу на Андричев Венец (Президентский дворец), сообщает Informer.

«Я даже не волнуюсь, я знаю Джиласа, Еремича и Обрадовича. Я знаю, какие они трусы. Если они попытаются насильственно войти в Президентский дворец, они будут выкинуты. Я попросил министра полиции Небойшу Стефановича отменить запланированные традиционные мероприятия по случаю Дня полиции и другие акции в этом районе, чтобы оппозиция не могла сказать, что власть опередила ее, и что мы их боимся. Я их совсем не боюсь. Я люблю больше всего, когда они близки ко дворцу – тогда я знаю, что они в безопасности», – сказал Вучич.