22.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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Новая порция феерического бреда от Гордона: Украиной руководит Путин, а не США

На украинском ТВ назвали Владимира Путина фактическим руководителем Украины, а Петра Порошенко – бесправным холуем, который в любой момент может быть ликвидирован.

Об этом в эфире канала 112 заявил украинский телеведущий Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Гордона, российский лидер Владимир Путин вряд ли подвергнется давлению истеричной кампании с призывом освободить осужденного за подготовку к теракту в Крыму украинца Олега Сенцова.

«На сегодняшний день Путин находится настолько на своей условной вершине, что абсолютно «имел в виду» и мировое общественное мнение, и всех, кто к нему обращается и просит: «Ну, отпустите, пожалуйста». Это все впустую, никого он не отпустит и будет показывать миру свой железный характер и дальше… Путину уже по барабану все, он понимает, что из Запада можно вить веревки, что они его боятся или просто не догоняют, что можно делать все, что заблагорассудится», – заявил Гордон.

Он также добавил, что Порошенко находится под угрозой ликвидации, если он будет неуважительно отзываться о Путине.

«Деньги, выделяемые на гранты, ничтожно малы по сравнению с деньгами, выделяемые нашим политикам Владимиром Владимировичем Путиным. Который красавец, потому что делает это без зазрения совести. И сегодня Украиной руководит Владимир Владимирович Путин, если кто этого еще не понимает. Не американцы, как Киселев с Соловьевым трещат каждый день по телевизору, не европейцы. Какие европейцы и американцы – Путин и Россия сегодня руководят Украиной… Если вдруг Порошенко будет говорить с Путиным недостаточно почтительно и недостаточно лояльно, его убьют, элементарно, на территории Украины», – сказал Гордон.