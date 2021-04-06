Новая «президентша» Косово – креатура тех, кто бомбил Югославию

06.04.2021, Белград, Алексей Топоров

Новоизбранного «президента» Косово Вьосу Османи поддерживают ястребы американской политики, открытые албанские лоббисты в Сенате США, пытающиеся выбить у Белграда признание независимости края.

Об этом сообщают «Новости», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации издания, в США Вьоса Османи опирается на демократов, которые имеют твердую позицию в отношении Косово и считают, что компромисс между Белградом и Приштиной – это только взаимное признание. Ее будут поддерживать некоторые ястребы из тех, кто выступал за бомбардировки Югославии, открытые лоббисты, которые поддерживают албанских политиков в Косово.

Но при этом отмечается, что количество старых демократов, обремененных обязательствами перед албанцами, уменьшается, и появляются новые, которые, в соответствии с глобальными изменениями и поведением Белграда, рассматривают Сербию как лидера в регионе и фактор, без которого нет региональной стабильности.

Депутат Народной скупщины Сербии Владимир Маринкович, имевший возможность участвовать в круглых столах в Сенате, Конгрессе и Государственном департаменте США, в которых также участвовала новый «президент» Косово, отмечает, что она имеет даже более радикальные сербофобские взгляды, чем «премьер-министр» края и лидер паналбанского движения «Самоопределение» Альбин Курти.

Поэтому неудивительно, что она начала свой президентский срок в минувшее воскресенье с речи, в которой говорилось, что «мир будет достигнут только тогда, когда Сербия покается», что «диалог – это правильный путь, но Сербия должна взять на себя ответственность за все, что она сделала в Косово», и что «справедливость не будет достигнута, пока в руки правосудия не будут отданы все сербские преступники».

Маринкович отмечает, что у Османи хорошие связи в Вашингтоне, потому что у нее есть степень магистра и докторская степень, полученные в США. И у этой дамы более высокий рейтинг в американском истеблишменте, чем у албанских политиков из Косово, которые принадлежат к так партиям, лидерами которых являются бывшие полевые командиры «Армии освобождения Косово» (UCK).

«Она попытается построить свою позицию на старых пропагандистских историях, согласно которым сербы были виноваты во всем, что дало известный результат в 90-х годах. Она образована и прагматична, и я почти уверен, что никогда не станет возражать против того, что рекомендует администрация США», – отметил Маринкович.