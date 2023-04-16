Новая пророссийская партия в Молдове: каковы шансы на успех?

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Депутат парламента Молдовы Александр Нестеровский, руководитель Бельцкой организации Партии социалистов, и его коллега Ирина Лозован, глава Окницкой организации ПСРМ (Бельцы и Окницкий район – это «пророссийский» север Молдовы) вышли из Блока коммунистов и социалистов, чтобы создать новую партию с левыми взглядами.

Ее целью будет сближение с Россией, страной – стратегическим партнером, с которой у Молдовы на протяжении веков были хорошие отношения. Партия будет защищать Конституцию Молдовы, нейтралитет страны, молдавский язык, а также русский, на котором говорит полстраны.

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Новое формирование еще без названия и не зарегистрировано (необходимый пакет документов будет собран только к концу апреля), но в политической повестке уже присутствует.

Так, например, Нестеровского и Лозован уже подбодрили из Москвы, кроме того, они присоединились к протестному «Движению за народ», которое создала партия «Шор» и в которое уже входят несколько политформирований.

О том, насколько заметной будет новая партия, не потеряется ли она на фоне множества других политических сил Молдовы, говорим с политологом Александром Кориненко.

ПолитНавигатор: Независимые депутаты Александр Нестеровский и Ирина Лозован, уйдя из Партии социалистов, объявили, что завершают подготовку к регистрации новой политической силы на левом фланге, которая выступает за развитие нормальных отношений с Россией. Будет у этой партии поддержка?

Александр Кориненко: Да, у этой партии будет поддержка по нескольким причинам: во-первых, у нее уже есть контакт с политическими силами из России, для молдавского избирателя в нынешних условиях это важно. Во-вторых, судя по многочисленным митингам, у нового политического формирования есть хороший финансовый ресурс. В-третьих, Александр Нестеровский и Ирина Лозован – это очень хорошие организаторы, которые имели большое влияние и уважение в Партии социалистов. В-четвертых, у молдавского общества есть запрос на новые политические силы, особенно на левом фланге.

ПолитНавигатор: Глава международного комитета Госдумы России и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий уже пообщался с этими политиками в ходе онлайн-встречи и пожелал создающейся пророссийской партии Молдавии консолидировать здоровые силы страны. Россия не слишком торопится поддерживать то, чего еще нет? Или тут Москве выбирать не приходится?

Александр Кориненко: Москве действительно выбирать не приходится. Силы, которые поддерживала Россия ранее, сейчас находятся в стагнации и, скорее всего, не оправдали ее ожиданий. Кремлю сейчас важна поддержка и стабильность в нашем регионе, поэтому мало называться пророссийской силой, необходимо еще и делать шаги по углублению связей. С другой стороны, российские политики и не могли повести себя по-другому: если в Кишиневе возникло политическое формирование, которое выступает за налаживание диалога с Москвой и сотрудничество, то, безусловно, с таким политическим формированием необходимо наладить контакт – это нормальная международная практика. Насколько я понимаю, никаких обещаний в ходе встречи дано не было, и это была ознакомительная беседа. Не думаю, что российские политики хотят обжечься еще раз о лицемерие молдавских политиков, как это было уже не раз в истории современной Молдовы.

ПолитНавигатор: Создатели партии надеются, что к ним присоединятся и другие бывшие социалисты. Эти депутаты уже не первые, кто покидает ПСРМ. Недавно из нее также вышла целая группа примаров. Почему люди уходят из Партии социалистов? Какова судьба Блока коммунистов и социалистов, создававшегося к парламентским выборам «для спасения страны»?

Александр Кориненко: Я уверен, что ряды нового политического формирования будут пополняться за счет депутатов и активистов БКС. Здесь есть несколько причин: часть активистов недовольна бездействием партийного руководства и неучастием в митингах, другие считают, что время БКС прошло, и нужны новые политические силы. Можем поверить руководству ПСРМ в том, что депутатов перекупает беглый олигарх Илан Шор, – подобные прецеденты в молдавском парламентаризме были. Но это может сказать только следствие, если у руководства ПСРМ есть доказательства, то следует, конечно, обратиться в соответствующие органы. Не стоит забывать, что за каждым депутатом стоят примары и активисты, которых он привел в партию и, как правило, они следуют за этим человеком, поэтому выход любого депутата из фракции – это еще и уход большого партийного актива.

ПолитНавигатор: Покинув Партию социалистов, Нестеровский и Лозован выразили поддержку «Движению за народ», созданному партией «Шор». Как это объяснить?

Александр Кориненко: На мой взгляд, Илан Шор может поддержать новое политическое формирование и наладить с ним сотрудничество. Дело в том, что партия «Шор» не может поднять свой рейтинг выше определенной планки из-за токсичности беглого политика, многие принципиально не готовы голосовать за фигуранта «кражи миллиарда», остальные политические силы тоже не готовы работать с партией «Шор». Поэтому ей нужны союзники на левом фланге – такой силой и будет партия Нестеровского и Лозован.

ПолитНавигатор: Возможно ли, что новая политическая сила заключит соглашение с какой-то другой политической партией?

Александр Кориненко: Нет, на мой взгляд, здесь все понятно: эта партия создается как партнер партии «Шор» на левом фланге, хотя она могла бы стать «мостом» между партией «Шор» и другими левыми политическими силами, которые не готовы сотрудничать с Иланом Шором из-за имиджевых потерь.

ПолитНавигатор: 21 мая в Кишиневе запланировано сразу несколько акций разных политических сил. Анонсируется и большое проевропейское собрание под предводительством Майи Санду, и митинг шоровского «Движения за народ», и выступление Партии социалистов. В каких рядах мы увидим представителей новой пророссийской силы?

Александр Кориненко: Определенно в рядах протестующих, а именно среди участников «Движения за народ». Здесь все предельно понятно: это партнерский проект Илана Шора, и сотрудничество уже налажено.