Новая провокация Порошенко обернётся цугцвангом для России

01.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Украинскому президенту Петру Порошенко для продления военного положения необходима новая военная провокация, поэтому следующей жертвой может стать Приднестровская Молдавская Республика, зажатая с двух сторон недружественными Молдовой и Украиной. В этом случае Россия не сможет не вмешаться, однако в любом случае защита ПМР будет объявлена Западом «российской агрессией».

Такое мнение в эфире YouTube-канала «Рой ТВ» высказал экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Порошенко действительно заинтересован в продлении военного положения, поэтому в течение декабря мы с очень высокой вероятностью должны будем ожидать очередную провокацию. В чем будет заключаться провокация, пока не совсем понятно, но будет она практически точно, хотя бы потому, что нынешняя провокация с катерами вылилась в позорное поражение украинского флота, проигравшего свое первое в истории военное столкновение без единого выстрела.

Наиболее опасным направлением считается Приднестровье. Оно не имеет границ ни с одним государством, кроме двух врагов, не признающих его независимость – это Украина и Молдова, где президент Додон играет исключительно роль свадебного генерала, а вся реальная власть сосредоточена в руках премьер-министра и парламента, укомплектованного ультранационалистами и прорумынскими элементами.

Если Украины договорится с Молдовой и получит дополнительные гарантии Запада, то Приднестровье может быть полностью заблокировано, причем настолько, что там будет транспортный и промышленный коллапс и просто голод», – отметил Стрелков.

Он напомнил, что в ПМР находятся миротворцы России, а также около 100 тысяч граждан РФ. Поэтому Москва не сможет не вмешаться – сдача Приднестровья просто не будет понята силовиками. Однако и Киев, и Кишинев, и Запад тут же объявят о «российской агрессии».

«…Если предать тысячу российских военных или даже обеспечить их вывоз, всё равно все узнают, а настроение людей в погонах не слишком благожелательное», – пояснил Стрелков.