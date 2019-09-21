Новая провокация против сербов в Косово

21.09.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Сепаратистский албанский режим в Косово при поддержке части стран Запада пытается отсечь сербских избирателей края от участия в досрочных выборах в местный «парламент», назначенных на октябрь.

Об этом заявил директор Управления по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич.

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«В Косово и Метохии предпринята попытка реализовать сценарий, по которому голос сербов в нашей южной провинции будет узурпирован, а сербы будут полностью отрезаны от политической жизни и лишены какого-либо права решать свою судьбу в этой части Сербии», – сказал Джурич на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что Приштина задействовала административный ресурс, чтобы склонить жителей сербских анклавов к поддержке лояльной албанским сепаратистам «Независимой Либеральной партии», возглавляемой Слободаном Петровичем.

Джурич привел в пример ситуацию вокруг сербских сотрудников косовского почтамта в Приштине, которым угрожают увольнением в случае отказа от поддержки политсилы Петровича.

Целью этого давления является сокращение голосов в поддержку партии «Сербский список», которая сотрудничает с официальным Белградом.

Джурич также сказал, что Приштина пытается подкупить сербов, выделяя им различные сельскохозяйственные гранты, пишет Kurir.

Кроме того, местная «ЦИК» запретила использование документов, удостоверяющих личность, выданных Сербией, для регистрации при голосовании на выборах в Косово.

«Это было сделано умышленно с целью лишить сербов в Косово и Метохии права голоса, чтобы максимально сократить число сербов, которые будут участвовать в этих выборах», – сказал директор Управления.

«Они надеются, что сербы не будут голосовать. И теперь им недостаточно лишить сербов права голосовать по сербским документам, они начали оказывать давление через НЛП Слободана Петровича», – сказал Джурич.

По его мнению, такая ситуация требует вмешательства стран Европы, которые регулярно призывают Сербию и Косово к возобновлению диалога.

Джурич вновь призвал сербов объединиться вокруг «Сербского списка».

Сам «Сербский список» также сообщил о провокациях, которые осуществляет «Союз за Косово» – действующая в крае дочерняя структура белградского прозападного оппозиционного «Союза за Сербию», спонсируемого олигархом Драганом Джиласом.

«Союз за Косово» присоединился к агитации против «Сербского списка», помогая распылить голоса славянских избирателей.

«Союз за Косово» подчеркивает, что ориентируется на сотрудничество с нынешним сербским президентом Александром Вучичем, поскольку нынешние прозападные оппозиционеры, некогда бывшие при власти, несут ответственность за потерю края.

«Сегодня Сербия реализует крупнейшую инвестиционную программу в сербских общинах в Косово и Метохии, невиданную на протяжении десятилетий. Становится совершенно ясно, кто действительно заботится о сербском народе в южной провинции, а кто надеется, что он может злоупотреблять им в корыстных политических интересах и потребностях магната», – подчеркивается в заявлении «Сербского списка».