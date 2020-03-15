Новая провокация сербской оппозиции: не бойкотом, так коронавирусом

15.03.2020, Белград, Алексей Топоров

Сербское молодежное оппозиционное движение «Один из пяти миллионов» потребовало отложить назначенные на 26 апреля парламентские и местные выборы из-за риска распространения коронавируса. Майданщики хотят перенести день голосования на срок от двух недель до месяца.

Об этом сообщили сербские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мы обязаны настоятельно призвать признать охрану здоровья наших граждан единственной битвой, которую имеет смысл вести в предстоящий период, – говорится в обращении движения. – В этой битве мы должны проявить солидарность. Следует избегать любой формы потенциального массового скопления людей, в том числе в ходе предвыборных и выборных мероприятий, чтобы снизить вероятность распространения вируса. Вот почему мы требуем от режима наконец-то продемонстрировать ответственность за своих граждан и отложить избирательный процесс на указанный нами период, с открытой возможностью продления отсрочки, если за это время не будет устранен риск для жизни людей».

Политические эксперты и пользователи соцсетей довольно скептически отнеслись к этой ноте политакционистов. Многие высказались так: поняв, что народная поддержка у него ничтожная, майданщики пытаются набрать себе очки с помощью пандемии.

Напомним, что ранее движение «Один из пяти миллионов» со скандалом покинуло оппозиционный «Альянс за Сербию», бойкотирующий парламентские и местные выборы.