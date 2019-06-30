Новая Рада будет без Парасюка – и это окончательно
Скандальный народный депутат Владимир Парасюк проиграл апелляцию на отказ ЦИК зарегистрировать его кандидатом на парламентские выборы, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке.
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“Ну что, друзья, мы проиграли и апелляцию”, – написал он.
Парасюк заявил, что на Верховной Раде жизнь не останавливается и обратился к Президенту: “Господин Зеленский, Вы – новый Президент, которому люди доверились. Если вы ничего не измените, то эйфория очень быстро пройдет. И все закончится, не начавшись”.
Напомним, ЦИК 23 июня принял решение об отказе зарегистрировать Парасюка кандидатом в народные депутаты. В Центризбиркоме объяснили, что Парасюку отказали из-за того, что залог был внесен “ненадлежащим лицом”.
Спасибо!
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