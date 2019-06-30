Новая Рада будет без Парасюка – и это окончательно

30.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Скандальный народный депутат Владимир Парасюк проиграл апелляцию на отказ ЦИК зарегистрировать его кандидатом на парламентские выборы, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке.

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“Ну что, друзья, мы проиграли и апелляцию”, – написал он.

Парасюк заявил, что на Верховной Раде жизнь не останавливается и обратился к Президенту: “Господин Зеленский, Вы – новый Президент, которому люди доверились. Если вы ничего не измените, то эйфория очень быстро пройдет. И все закончится, не начавшись”.

Напомним, ЦИК 23 июня принял решение об отказе зарегистрировать Парасюка кандидатом в народные депутаты. В Центризбиркоме объяснили, что Парасюку отказали из-за того, что залог был внесен “ненадлежащим лицом”.