24.07.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Выборы, Политика, Украина
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Новая Рада напрягла мозги экспертного сообщества

На Украине прошла революция, которая привела к власти людей без образования и политического опыта.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-министр экономики страны Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам бывшего министра, к такому широкому обновлению Рады привело разочарование населения к существующей элите.

«По-настоящему в Украине произошла революция, но на сей раз без Майдана и мирным путем. После Майдана на этой майданной волне в парламент прошли тоже много некомпетентных людей – волонтеры, разные «казаки Гаврилюки» и прочие достаточно случайные люди. С ними тоже были связанные большие надежды, эти надежды не оправдались, пять лет прошло и украинский народ принял решение не доверять всей элите.

Сейчас все экспертное сообщество напрягает мозги, анализируя новый состав Верховной рады, потому что произошло радикальное обновление и пришло большое количество людей, которые не работали в системе государственной власти, управлении вроде бы, не имеют достаточной квалификации», – заявил Суслов.

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