Новая Рада в турборежиме понапринимала дурные законы

25.10.2019, Киев, Игорь Петров

Законопроекты, принятые новым составом Верховной Рады Украины, вызывают вопросы у общественности и экспертов, поскольку они принимались в «турборежиме», без соблюдения обычных процедур.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Михаил Кайцин, политический консультант GN Consulting, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Те 62 закона, которые были приняты с момента начала нового созыва Верховной Рады, вызывают критику, поскольку они принимались в турборежиме.

Это как бы предложило обществу некую форму – «мы принимаем очень быстро и законы на это, на ваше благо, не заморачивайтесь, не нужно проводить все законопроекты через какое-то публичное обсуждение и согласование и так далее, вы нам дали мандат – мы знаем, что нам нужно делать».

Мы увидели, что по факту половина этих законопроектов, проголосованных за прошедшие несколько месяцев, вызывают критику не только у широкой общественности но и у экспертов, которые понимают в экономике, в праве и т.д.», – отметил эксперт.