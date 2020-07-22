Новая разработка сербского ВПК заинтересовала иностранных покупателей

22.07.2020, Белград, Алексей Топоров

После успешных испытаний сербский военный внедорожник «Застава НТВ» выходит в серийное производство, заинтересованность в автомобиле уже высказали страны Ближнего Востока и Северной Африки.

Об этом сообщило издание «Политика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Новый военный автомобиль «Застава НТВ» является разработкой сербских специалистов из Военно-технического института и предприятия «Застава Терво» из Крагауеваца. Он оснащен дизельным двигателем Cummins и АКПП Allison. Ожидается, что внедорожник заменит многие военные автомобили этого типа в сербской армии, эксплуатирующиеся еще со времен СФРЮ и Югославской народной армии.

«Сейчас мы работаем над подготовкой серийного производства, которое принесет не только выгоды от продаж, но и создания новых рабочих мест, на все это указывает интерес к автомобилю, как в военном, так и в гражданском исполнении, иностранных покупателей, особенно из стран Ближнего Востока и Северной Африки.

В прошлом году в присутствии конструкторов, производителей из Крагуеваца, представителей производителей двигателей и автоматических коробок передач, а также экспертов из Центра технических испытаний (TOC) министерства обороны были проведены очень сложные многомесячные полевые испытания этих машин. Они прошли полевых условиях песков Делиблато, горной местности Фрушка Горы и лесов Златибора, было пройдено около 15 тысяч километров», – сообщили в министерстве обороны Сербии.

По словам представителей оборонного ведомства, впервые сербская армия получила отечественный автомобиль современной концепции «4×4» с независимой подвеской и автоматической коробкой передач, которые в сочетании с распределителем привода и современным двигателем дают оптимальные тягово-динамические характеристики и соответствующее поведение в полевых условиях.

В зависимости от нагрузки расход топлива машины составляет от 15 до 22 литров евродизеля на сто пройденных километров. Мощность двигателя составляет 175 л.с.. Максимальная скорость автомобиля – около 100 километров в час. Заявленная грузоподъемность автомобиля составляет 1400 килограммов.