Новая реальность: Рублевка становится прифронтовой территорией

В ходе сегодняшней атаки беспилотниками на Москву Украина использовала свою агентуру на территории России.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходят военные аналитики.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Так, военный обозреватель Владислав Шурыгин считает, что сама по себе атака дронами Москвы не является чем-то неожиданным.

«Первая информация о подготовке такой массовой атаке поступила ещё в конце декабря. Но тогда ВСУ не смогли сформировать такую группу за отсутствием дронов дальнего радиуса действия в достаточном количестве. И вот теперь, спустя полгода, они смогли осуществить такую атаку. И тут есть ключевой вопрос. Какие дроны для неё использовались? Судя по видео, которые выложены в сеть, это была комбинированная атака нескольких типов БПЛА от легких тактических, дальностью до 10 км, судя по «отпечаткам» взрывов и локальности повреждений. И средней дальности (до 500 км), пролёт и поражение одного из которых были сняты над Рублевкой», – пишет Шурыгин в своем тг-канале.

Из всего этого он делает вывод, что имела место очередная спецоперация «ГУР, использовавшего свою агентуру на российской территории для удара».

«Нет никаких данных о том, что они были запущены с территории Украины т.к. их пролет был бы обнаружен заблаговременно. Здесь же они были замечены только в Подмосковье. Напомним, на протяжении весны в Подмосковье неоднократно были замечены неизвестные БПЛА, а атака Москвы перед парадом 9 мая, когда два дрона долетели до Кремля, показала, что ГУР методично нащупывает варианты атаки Москвы. Выявить кто и откуда запускал дроны тогда так и не удалось. И вот теперь новая атака. По счастью неудачная. Ни один объект не был поражен, обошлось и без жертв. Но, можно не сомневаться, опыт этой атаки будет учтен! И, если вражеская агентура не будет выявлена и уничтожена, эти удары продолжатся», – убежден эксперт.

Резюмируя, Шурыгин пишет:

«В Москве и Подмосковье, а также в ближайших к ним областях действует мощная разветвлённая диверсионная сеть ГУР. ГУР сохраняют возможности по завозу на нашу территорию оружия и взрывчатки».

Тг-канал «Рыбарь», основанный военным аналитиком Михаилом Звинчуком, считает сегодняшний налет на Москву «еще одним пряником для украинского населения, которое необходимо постоянно подкармливать дутым позитивом после массированных ударов по всей Украине, потери Бахмута и продолжающейся мобилизации.

«И подарок для украинской пропаганды. В военном плане атака практически ничего не решает. Зато решает в пиар-плане: получился неприятный щелчок по носу, на который наверняка ответят очередным массированным ударом по Украине (подтвердив тем самым тезис об ударах возмездия ради ударов возмездия)», – прогнозирует «Рыбарь».

А известный российский философ и геополитик Александр Дугин считает, что Москва стала прифронтовой территорией.

«То, что враг попытается атаковать Рублевку, было очевидно. Но Рублевка отказывалась в это верить. Станет ли это переломом в осознании ситуации рублевским этносом? И еще много что очевидно и не требует подтверждения фактами – у любого явления, особенно такого фундаментального как война, есть своя четкая логика. Ее можно выявить, включив то, что уже произошло и происходит, и то, что скорее всего и даже почти наверняка произойдет в будущем. Будущее имеет свойство наступать. Сейчас очень важно отнестись к войне системно, не спорадически. На прежних этапах этого не доставало, явно не хватало выверенного и ответственного системного подхода. А так без паники. На войне как на войне. И Рублевка такая же прифронтовая территория, как Донбасс или Белгородчина. Мы давно и необратимо в стихии войны – есть только фронт и тыл. Рублевки как неприкосновенного острова абсолютного благоденствия больше нет. Но в целом начался следующий этап СВО. Психологически очень важный. Кто-то прошел его еще давно – в самом начале. Но явно далеко не все. Теперь, думаю, кое-что изменится – прежде всего в сознании общества, в его мироощущении», – надеется Дугин.