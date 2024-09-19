Новая реформа Рады: «меньше пенсионеров – меньше расходов»

Вадим Москаленко.  
19.09.2024 12:00
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Украина


Украинское правительство в 2025 году планирует сэкономить на выплате пенсий, потому что пенсионеров должно стать намного меньше.

Об этом в ходе заседания Верховной рады заявил депутат Дмитрий Разумков – отодвинутый от кормушки бывший подельник Владимира Зеленского, выступающий с разоблачениями в надежде вернуть высокие посты, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское правительство в 2025 году планирует сэкономить на выплате пенсий, потому что пенсионеров должно...

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«Мы будем рассматривать бюджет на следующий год. Скажите, пожалуйста, его кто-то смотрел, что туда заложено? Скажите, пожалуйста: этот бюджет так же сверстали, исходя из того, что война завершится уже в 25 году?» – сказал Разумков.

«Скажите, пожалуйста, смотрели ли вы бюджетную декларацию, которая предусматривает то, что будет действительно экономия? А знаете, на чем правительство закладывает экономию? Каждый год на Украине будет становиться на 30-40 тысяч пенсионеров меньше. Это такая у нас новая социальная реформа: меньше пенсионеров – меньше пенсий – меньше государственных расходов.

Если бы они могли, провели бы такую же реформу и с людьми с инвалидностью, провели бы такую же реформу и с учителями, и с медиками, и с детьми, потому что это наиболее затратные для бюджета сферы, в которые сегодня не хочет вкладывать украинское правительство», – картинно изображал заботу о простых людях выступающий.

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