Пока за риторикой президента США Дональда Трампа о вере в победу Украину только слова, а не конкретные действия.

К такому выводу приходит старший репортер NBC News в Белом доме Питер Николас в статье, опубликованной на сайте телеканала.

«Ничто в посте Трампа не обязывало США к более активным действиям в отношении Украины. Он не говорил о введении дополнительных санкций против Китая за экономическую поддержку России. Он также не обещал ввести новые санкции против России. Вместо этого он заявил, что США продолжат то, что уже делают: продают оружие НАТО, которое альянс, в свою очередь, поставляет Украине, – говорится в статье.

Похожего мнения придерживается и исполнительный директора аналитического центра McCain Institute Эвелин Фаркас, по словам которой, нет никаких признаков того, что Трамп готов принять меры по укреплению позиций Украины.

«Что касается конкретных действий, то именно этого не хватает. Он ничего не изменил в своих действиях», – сокрушается автор.

«Ещё одним признаком того, что позиция Америки в целом остаётся прежней, является отсутствие каких-либо признаков того, что Белый дом уведомил союзников или Украину об изменении политики США, сообщили три западных чиновника и источник, близкий к Украине. В настоящее время союзники не ожидают, что новая оценка Трампа приведёт к конкретным действиям, таким как пакет мер по предоставлению оружия Украине, сообщили источники», – продолжает Николас.

Он приводит мнение говорившего на условиях анонимности западного чиновника, интерпретировавшего последнее заявления Трампа как послание Европе «Ваша очередь».