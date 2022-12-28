Новая Россия будет смесью США и Украины – террорист Пономарёв

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Российскую Федерацию необходимо распустить, чтобы потом в новую страну вернулись только те субъекты, население которых изъявит соответствующее желание.

Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил бежавший на Украину экс-депутат Госдумы Илья Пономарёв, ранее взявший вместе со своими подельниками ответственность за теракт и убийство в Москве дочери философа Александра Дугина Дарьи, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны создать условия, чтобы новый союз, новая страна была создана исключительно на добровольной основе, чтобы эти территории, республики, субъекты федерации, как там они будут называться, создали этот выбор сознательно, опираясь на волю большинства живущих там людей. Нам нужно двигаться тем же путём, каким были созданы когда-то США, когда каждый штат отдельно решил, что он хочет делегировать определённую часть своих полномочий в пользу единого центра для того, чтобы этот центр выполнял определённые функции для всех вместе – обороны, валюты и прочего. Однако это иной подход, чем тот, какой был во время Ельцина, который говорил, что я, как царь, даю вам как можно больше суверенитета. Это неправильно. Это регионы должны дать суверенитет центру, а не центр должен что-то давать регионам. То есть центр не может быть стороной договора о создании новой страны», – сказал Пономарёв.

Он добавил, что во многом новая Россия должна быть похожа на Украину.

«И вообще, она должна быть децентрализованной. Я считаю, нам здесь есть чему поучиться у Украины и той реформе, которая состоялась на Украине, я считаю её очень успешной, и считаю, что она может быть повторена и в России», – сказал предатель.

Пономарёв, говоря о децантрализации, попросту лебезил перед приютившими его украинскими властями.

Ведь известно, что, на самом деле, никакой «децентрализации» на Украине нет – центр безапелляционно навязывает свою волю провинциям, что отлично видно по кампании дерусификации, включающей снос памятников, переименования, закрытие русских школ и уничтожение библиотечных фондов.