«Новая схема» – в Совфеде рассказали, как Запад вербует агентов в России

Владимир Гладков .  
12.10.2023 17:44
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Туризм, Турция, Украина, Шпионаж


Покинувшие пределы России туристы или коммерсанты могут стать целью западных вербовщиков.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Покинувшие пределы России туристы или коммерсанты могут стать целью западных вербовщиков. Об этом в...

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«У нас из страны сбежало большое количество лиц с двойным дном, троянских коней, в результате действия нашего законодательства. Причём их никто не выгонял, они сами уехали. Причём у них даже было право при желании куда-то баллотироваться, но они предпочли выехать. Но находясь там, они уже не могут оказывать такое влияние, какое оказывали, находясь внутри России.

Более миллиона наших граждан бывают в Турции на отдыхе. И едут они не в Анкару, а на юг страны. И именно там, в разгар бархатного сезона, происходит сходка, которая позиционируется как «абсолютно независимое ни от кого мероприятие». Участников там было до сотни, есть и из России.

И там предлагалось оказать посильную помощь ВСУ. И гарантируется, что за это ничего никому не будет. Но любой человек, который знаком с нашим Уголовным кодексом, понимает, что тут может быть всё очень тяжело», – сказал Климов.

Он отметил, что покидающим Россию гражданам следует быть осторожными даже в условно дружественных странах.

«И когда человек это делает, он сразу становится уязвимым для вербовочного подхода. А потом он возвращается в Россию. А поскольку поток людей большой, они отсутствие на нашей территории компенсируют работой с людьми в тех зонах, где много наших туристов – в странах, которые не относятся к категории недружественных. Это уже новый элемент», – подытожил сенатор.

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