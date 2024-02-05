Новая схема Запада по присвоению активов РФ шокировала экономистов своей наглостью

Олег Кравцов.  
05.02.2024 15:40
  (Мск) , Москва
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Дзен, Россия, Украина, Финансы


На Западе придумали новую схему, как присвоить замороженные российские активы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», ссылаясь на свои источники, пишет деловая газета Financial Times.

На Западе придумали новую схему, как присвоить замороженные российские активы. Об этом, передает корреспондент...

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Утверждается, что в странах «Большой семерки» намерены выпустить долговые обязательства для поддержки, но при этом в качестве залога использовать… российские суверенные резервы. Потом от Москвы потребуют погасить псевдодолг по этим бумагам, в противном случае начнется процесс изъятия активов и передача их киевскому режиму.

Ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников считает, что схема достаточно странная.

«С одной стороны, оно продиктовано технической и юридической невозможностью провести конфискацию российских активов напрямую и передать их Украине. С другой стороны, Западу надо что-то делать. При любых обстоятельствах, выпускать облигации под денежные средства, которые не являются вашей собственностью, – это нонсенс.

Да, деньги заморожены, но они вам не принадлежат. Схема крайне спорная и уязвимая даже с точки зрения действующего англосаксонского права. Соответственно, РФ будет оставаться на своей прежней позиции: любые операции с заблокированными активами незаконны, и мы их признавать не собираемся», – сказал экономист «Московскому комсомольцу».

Он считает, что такого рода план свидетельствует о том, что продолжение прямого финансирования Украины становится для Запада все более неподъемной ношей. Кроме того, непонятно, кто будет покупать выпущенные бонды, если Россия откажется (в чем нет сомнений) по ним платить.

Кроме того, эксперт подчеркивает, что решение о конфискации активов РФ создаст опасный прецедент, когда средства иностранного государства могут быть произвольно экспроприированы под любым предлогом.

«На все эти моменты постоянно указывает глава Минфина США Джанет Йеллен. Ведомство еще в 2014-2015 годах выступало против идеи конфискации российских активов, в итоге ему удалось удержать тогдашнего президента Барака Обаму от такого шага.

Сегодня риски намного выше, как и градус конфронтации. Последствия малопредсказуемы, но, похоже, решение G7 ускорит процесс дефрагментации глобальной экономики, который уже идет. Ущерб понесут и мировые центробанки, поскольку активы РФ вложены в государственные облигации, номинированные в евро, долларах и британских фунтах», – прогнозирует Масленников.

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