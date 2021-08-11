Новая стратегия ЕС. Почему Меркель открестилась от «Крымской платформы»

11.08.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Канцлер Германии Ангела Меркель, визит которой запланирован на 22 августа, летит на Украину, чтобы убедить президента Владимира Зеленского не протестовать против строительства газопровода «Северный поток-2» накануне его встречи с президентом США Джо Байденом.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот визит происходит в преддверии двух событий. Сначала в преддверии «Крымской платформы». То есть на день раньше от «Крымской платформы», и я не думаю, что Меркель останется на «Крымской платформе». Скорее всего, это будет означать, что Меркель с одной стороны будет демонстрировать поддержку Украины, а с другой будет пытаться не раздражать Россию. Участие Меркель именно в «Крымской платформе» маловероятно и более показательно тем, что она не останется на этот день. то будет нам демонстрировать новую стратегию Европейского союза и Германии в отношении России», – сказал политолог.

«Во-вторых, этот визит происходит в преддверии встречи Байден-Зеленский. И это самое главное, с чем едет сегодня Меркель. Задача Меркель – убедить Зеленского в том, чтобы позиции Украины и Германии во время диалога с США, в том числе диалога в отношении американо-немецкого меморандума по «Северному потоку-2» имели один голос», – заявил Бортник.