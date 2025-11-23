Новая тактика русских на открытой местности полностью обезоружила ВСУ – полковник СБУ
На востоке Запорожской области российские войска успешно наступают, чему способствует неспособность ВСУ закрепиться.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога «Политека» заявил украинский военный аналитик, полковник СБУ в отставке Олег Стариков.
Он обратил внимание, что ВС РФ ежедневно продвигаются на этом участке фронта области на километр-два, объяснив, почему здесь ВСУ не в состоянии остановить продвижение русских, тогда как на ряде других направлений действуют успешнее.
«Дело в том… Дроны провели революцию в военном деле. Противник поменял свою тактику, а мы не нашли способы противодействия тактике ведения боёв с помощью дронов и на открытой площадке, то есть на открытой местности.
А там, Запорожье, на той местности, где Гуляйполе, открыто всё. Мы не можем закрепиться. Как только закрепляемся, сразу ФАБы прилетают», – жалуется полковник.
По его словам, сбить ФАБ «практически невозможно».
«Поэтому ситуация на всём протяжении линии фронта от Харькова до Запорожья, до излучины Днепра, остаётся стабильно тяжёлой с элементами тактического и оперативно-тактического кризисов», – обрисовал ситуацию Стариков.
