Новая трасса к курортному сезону. Автотуристы долетят к Донузлаву от Симферополя за 40 минут

Любовь Смирнова.  
16.05.2024 23:55
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Строительство, Транспорт, Туризм


Новую автомобильную дорогу Симферополь-Евпатория-Мирный откроют до начала высокого курортного сезона. Магистраль обходит крупные города Западного побережья Крыма – Саки и Евпаторию, а также озеро Сасык-Сиваш.

Это значительно сокращает время в пути, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Новую автомобильную дорогу Симферополь-Евпатория-Мирный откроют до начала высокого курортного сезона. Магистраль обходит крупные города...

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«Идет строительство второго этапа автодороги «Симферополь-Евпатория-Мирный». Планируем, что в первом полугодии мы уже откроем там рабочее движение, до активного курортного сезона. Соответственно, существенно сократятся затраты по времени на передвижение от Симферополя до Евпатории», – сообщил в эфире «Крым 24» министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Прежде новую трассу планировали открыть только к 1 августа. Время в пути сократится с полутора часов до 40 минут, а высвободившийся участок побережья между Саками и Евпаторией уже распределен между застройщиками для возведения апартаментов и гостиниц под общим названием «Золотые пески России». Первая очередь новостроек будет введена в эксплуатацию в 2027 году.

Новая объездная Алушты от села Изобильное до Малого маяка в подготовительном этапе строительства. Четырехполосная магистраль, протяженностью 7 км, станет продолжением съезда с трассы «Таврида» в сторону Южного берега Крыма, который возводится от села Донское в сторону Ангарского перевала. Полностью она будет готова в следующем году.

Еще один съезд с «Тавриды» строится в сторону села Грушевка с дальнейшей реконструкцией существующей автодороги в направлении Судака. По словам министра, масштабные дорожные проекты рассчитаны до конца 2026 года. Всего в республике реализуется более 185 объектов дорожной инфраструктуры стоимостью более 40 млрд рублей.

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