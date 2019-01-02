Новая трасса «Таврида» в Крыму: О чём заранее нужно знать
Водители должны знать о нюансах открывшейся накануне Нового года в Крыму первой очереди трассы «Таврида», связывающей Симферополь и Керчь. Об этом в сообществе «Автолюбитель Крым» сообщает житель Севастополя Олег Кравчук, проехавшийся по новой дороге.
«Из минусов:
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– нет внятных указателей, заправок, шиномонтажек, магазинов и кустов у дороги – совсем нет!
– не встречаются населенные пункты, так что найти, например, медпункт будет непросто;
– всего сейчас открыто по одной полосе в каждую сторону – пойдут чередой фуры, и все пропало.
Плюсы:
– от знака до знака по спидометру вышло 270 км (минус 30);
– дорожное покрытие по большей части идеальное;
– от знака до знака доехали за 3 часа 25 минут! Но тут больше сработал эффект 1-го января – не встретили по всей дороге ни одного грузовика;
– почти на всей протяженности уже готовы параллельные ещё две полосы, так что открытие более широкой дороги, похоже, близко;
– ехать гораздо менее напряжно, чем по горкам Старого Крыма и по побережью», – рассказал Кравчук.
Метки: Таврида, Трасса Таврида
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