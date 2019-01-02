Новая трасса «Таврида» в Крыму: О чём заранее нужно знать

02.01.2019, Симферополь, Виктор Орлов

Водители должны знать о нюансах открывшейся накануне Нового года в Крыму первой очереди трассы «Таврида», связывающей Симферополь и Керчь. Об этом в сообществе «Автолюбитель Крым» сообщает житель Севастополя Олег Кравчук, проехавшийся по новой дороге.

«Из минусов:

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– нет внятных указателей, заправок, шиномонтажек, магазинов и кустов у дороги – совсем нет!

– не встречаются населенные пункты, так что найти, например, медпункт будет непросто;

– всего сейчас открыто по одной полосе в каждую сторону – пойдут чередой фуры, и все пропало.

Плюсы:

– от знака до знака по спидометру вышло 270 км (минус 30);

– дорожное покрытие по большей части идеальное;

– от знака до знака доехали за 3 часа 25 минут! Но тут больше сработал эффект 1-го января – не встретили по всей дороге ни одного грузовика;

– почти на всей протяженности уже готовы параллельные ещё две полосы, так что открытие более широкой дороги, похоже, близко;

– ехать гораздо менее напряжно, чем по горкам Старого Крыма и по побережью», – рассказал Кравчук.