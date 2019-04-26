Новая угроза в Косово: из Сирии вернулось более 400 джихадистов
После поражения армии ИГИЛ в Сирии, домой в Косово и Метохию вернулось более 400 джихадистов. Большую часть из них составляют женщины и дети, а также те, кто в свое время были задержаны подразделениями международного контингента KFOR, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Эти лица могут быть использованы для возможных террористических акций не только на севере Косово, но и в сербских анклавах к югу от реки Ибар, по согласованию с властями Приштины, сообщает сербская Politika.
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То, что это не пустые слова, говорит и тот факт, что в крае сосредоточены большие силы террористов. Кроме того, несколько лет назад западные СМИ сообщали о том, что вблизи у города Качаника были созданы лагеря террористов, успешно тренировавшие бойцов для Исламского государства.
Исламисты на территории бывшей Югославии появились еще в 1998 году, когда помогали косоварам-мусульманам. Так начался путь радикализации албанского ислама.
Еще год назад Американский Центр по борьбе с терроризмом в своём докладе указал на то, что Косово с его 1,8-миллионным населением остаётся основным поставщиком европейских джихадистов в Сирию и Ирак.
«Вернувшиеся из Сирии косовские джихадисты относятся к международной террористической сети, они хорошо владеют оружием и взрывчаткой и готовы совершать массовые убийства», – сообщил Скендер Пертеши, эксперт Косовского центра по вопросам безопасности.
Репатрианты из Сирии, например, уже планировали заминировать подходы к озеру Грмиив Приштине и отравить озеро Бадовац около Грачаницы, из которого снабжаются водой сербские общины в центральной части Косово. Это подтвердили и найденные письменные планы террористов. Не так давно грузовик с вооруженными лицами был остановлен силами KFOR рядом с православным монастырем Високи Дечани.
Возвращению домой джихадистов активно способствуют США. Несколько дней назад были возвращены из Сирии 110 албанцев. Министр юстиции Косово Абелар Тахири заявил, что эта инициатива действует с октября и что поддержка США имеет первостепенное значение. Он также сообщил, что ЕС запросил у Приштины информацию о действиях по возвращению граждан из Сирии.
Бывший сотрудник сербской контрразведки Любан Каран сообщил изданию, что после разгрома ИГИЛ ожидалось, что моджахеды будут искать убежища дома. И, когда им будет предоставлена возможность, они продолжат свои террористические действия. В качестве доказательства этому служит ряд террористических актов в Шри-Ланке.
Об этом сказал в интервью венгерскому телеканалу ECHO бывший член Аль-Каиды и сотрудник британской секретной службы МИ-6 Аймен Дин, что «очень опасные люди, тесно связанные с исламистскими группировками, сегодня свободно ходят по Европе, и никто не может быть в безопасности на Старом Континенте от террористических атак».
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