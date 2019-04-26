Новая угроза в Косово: из Сирии вернулось более 400 джихадистов

26.04.2019, Белград, Ксения Голуб

После поражения армии ИГИЛ в Сирии, домой в Косово и Метохию вернулось более 400 джихадистов. Большую часть из них составляют женщины и дети, а также те, кто в свое время были задержаны подразделениями международного контингента KFOR, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Эти лица могут быть использованы для возможных террористических акций не только на севере Косово, но и в сербских анклавах к югу от реки Ибар, по согласованию с властями Приштины, сообщает сербская Politika.

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То, что это не пустые слова, говорит и тот факт, что в крае сосредоточены большие силы террористов. Кроме того, несколько лет назад западные СМИ сообщали о том, что вблизи у города Качаника были созданы лагеря террористов, успешно тренировавшие бойцов для Исламского государства.

Исламисты на территории бывшей Югославии появились еще в 1998 году, когда помогали косоварам-мусульманам. Так начался путь радикализации албанского ислама.

Еще год назад Американский Центр по борьбе с терроризмом в своём докладе указал на то, что Косово с его 1,8-миллионным населением остаётся основным поставщиком европейских джихадистов в Сирию и Ирак.

«Вернувшиеся из Сирии косовские джихадисты относятся к международной террористической сети, они хорошо владеют оружием и взрывчаткой и готовы совершать массовые убийства», – сообщил Скендер Пертеши, эксперт Косовского центра по вопросам безопасности.

Репатрианты из Сирии, например, уже планировали заминировать подходы к озеру Грмиив Приштине и отравить озеро Бадовац около Грачаницы, из которого снабжаются водой сербские общины в центральной части Косово. Это подтвердили и найденные письменные планы террористов. Не так давно грузовик с вооруженными лицами был остановлен силами KFOR рядом с православным монастырем Високи Дечани.

Возвращению домой джихадистов активно способствуют США. Несколько дней назад были возвращены из Сирии 110 албанцев. Министр юстиции Косово Абелар Тахири заявил, что эта инициатива действует с октября и что поддержка США имеет первостепенное значение. Он также сообщил, что ЕС запросил у Приштины информацию о действиях по возвращению граждан из Сирии.

Бывший сотрудник сербской контрразведки Любан Каран сообщил изданию, что после разгрома ИГИЛ ожидалось, что моджахеды будут искать убежища дома. И, когда им будет предоставлена ​​возможность, они продолжат свои террористические действия. В качестве доказательства этому служит ряд террористических актов в Шри-Ланке.

Об этом сказал в интервью венгерскому телеканалу ECHO бывший член Аль-Каиды и сотрудник британской секретной службы МИ-6 Аймен Дин, что «очень опасные люди, тесно связанные с исламистскими группировками, сегодня свободно ходят по Европе, и никто не может быть в безопасности на Старом Континенте от террористических атак».