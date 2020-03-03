Новая украинская «элита» бросается в ноги уходящему Западу

03.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинская элита не способна существовать без поддержки могущественных иностранных хозяев и поэтому всячески пытается получить хотя-бы символическое подтверждение покровительства уставшего от «незалежной» Запада.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил киевский политолог Сергей Белашко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пригласив Трампа и Джонсона в Киев в канун 9 мая, Украина хочет заручиться поддержкой, хочет удержать ту поддержку ведущих стран Запада, которую она имела последние 5 лет, и на которой украинская политическая элита безбожно паразитировала.

Любая поддержка, в том числе символическая, крайне важна для Зеленского и для политического класса Украины в целом. Один из ключевых элементов легитимации киевского режима – это тезис о том, что «весь мир с нами». Когда оказалось, что этот тезис не выдерживает никакой критики, его заменили на «весь цивилизованный мир», потом просто на «западный».

Для правящего режима крайне важно демонстрировать эту поддержку, пусть даже символическую – и для собственных граждан, и для внешних контрагентов. Показывать Москве: «Смотрите, а Трамп сначала к нам заехал!».

Более того, как показывает предыдущая практика, потом украинские СМИ будут трактовать это, как будто произошло согласование позиций, и Трамп залетал в Киев, чтобы сверить часы и уточнить свою позицию исходя из украинских интересов. И выйдет это на подобие того, что Порошенко объяснил и убедил, что должны оставаться и сохраняться антироссийские санкции, и Украине нужна финансовая, военно-техническая, дипломатическая поддержка», – отметил Белашко.

Также, политолог, сравнив украинский истеблишмент с мелкими князьками славянских племён тысячелетней давности, рассказал о его неспособности существовать без протекции могущественных иностранных покровителей.

«Компрадорские элиты ищут поддержку у внешних центров силы, со времен родоплеменного строя. Для племенного князя полянского или древлянского было крайне важно, что у него есть византийский артефакт, который трактуется им как подарок самого императора, хотя император может даже не догадываться о наличии не только такого князя, а вообще такого племени. Это очень серьезный симптом несамодостаточности украинского правящего класса», – резюмировал эксперт.