Новая украинская ракета не напугала русских

02.04.2020, Киев, Максим Карпенко

На Украине успешно испытали модернизированный советский ракетный комплекс «Ольха-М», поразив цель, которая находилась в 120-ти километрах от точки пуска.

Об этом в своем блоге похвастался секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора». По словам Данилова, лететь ракете не помешал ни ветер, ни дождь.

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«Впервые в Украине в условиях замкнутого цикла достигнуто поражение цели на расстоянии 120 км. Несмотря на сложные метеоусловия, при которых происходили испытания, все запуски были успешными. Реализация украинской ракетной программы проходит при активном участии Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВСУ», – отчитался Данилов.

Ранее в Киеве неоднократно заявляли о необходимости разработки ракетных комплексов для сдерживания российского флота в Азовском и Черном морях.

Украинская ракета, установленная на советский комплекс, не является ноу-хау и не представляет особой угрозы Черноморскому флоту и всем Вооруженным Силам в целом – на вооружении у ЧФ находятся все средства, необходимые для того, чтобы превратить «ольху» в груду металлолома. Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил военный эксперт Института стран СНГ капитан I ранга Сергей Горбачев.

«Этот комплекс является неким развитием оружия, еще созданного в советское время и существующего в других модификациях, поэтому ничего особенного в этом комплексе нет с точки зрения каких-то новаций. Это оружие, подобным типом которого обладают многие государства. Поэтому какого-то переворота в боевых возможностях ВСУ не наступает.

Это комплекс, который может производиться на территории Украины, экспортироваться за рубеж, но погоды он не станет какой-то фатальной новостью для черноморцев, для наших Вооруженных Сил.

Это свидетельствует, на мой взгляд, только лишь об одном – то, что Украина, хотя мы зачастую уничижительно относимся к ее науке, инженерно-технической составляющей, военной мысли, к состоянию оборонно-промышленного комплекса, я думаю, это уничижение не следует гипертрофировать – на Украине существуют производственные мощности, которые позволяют подобного рода работы производить. Этот факт, на мой взгляд, является главным. Плюс ко всему на Украине еще остались люди, которые способны заниматься наукоемким производством в интересах обороны страны.

Что касается противодействия таким вещам, то Черноморский флот обладает необходимыми силами и средствами, которые способны противодействовать подобного рода оружию и с точки зрения радиоэлектронной борьбы, и с точки зрения поражения размещенных комплексов на кораблях и на берегу», – заявил Горбачев.