Новая вакцина от коронавируса будет не скоро – карантин предлагают продлить

01.04.2020, Москва, Михаил Рябов

Вакцина от коронавируса у России будет не скоро – в лучшем случае, к середине лета. Об этом на совещании с участием президента Владимира Путина сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Как мы предварительно и планировали, Государственный научный центр «Вектор» разработал прототипы вакцин… Мы предполагаем, что по отдельным вариантам вакцин определение готовой лекарственной формы и получение серии вакцин будет проведено до 10 мая.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Доклинические исследования специфической активности вакцины будут проведены до 22 июня. И после этого будут начаты клинические исследования первой фазы для оценки безопасности и иммуногенности вакцины на ограниченном контингенте людей. Это порядка 60 добровольцев. Предполагаем, что такие клинические исследования первой фазы начнутся 29 июня текущего года», – сообщила Голикова.

«Также я бы хотела сказать о том, что мы проводим работу по проверке уже имеющихся в обращении лекарственных препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции. Сейчас мы исследуем восемь лекарственных препаратов, которые уже зарегистрированы в Российской Федерации. Достоверные данные о возможности лечения ими новой коронавирусной инфекции будут получены у нас 10 апреля. Кроме того, мы проверяем еще 22 новых лекарственных препарата, которые представлены Сибирским отделением Российской академии наук, и тоже достоверные результаты получим 10 апреля 2020 года», – добавила чиновница.

Она высказалась за продление нерабочей недели. «Мы полагаем, что эти меры социального дистанцирования должны быть продлены», – сказала Голикова.