Новая Верховная Рада будет тоже бандеровской

22.07.2019, Москва, Михаил Рябов

Ошибочно считать, будто бы украинские националисты потерпели разгром на выборах в Верховную Раду из-за малого числа голосов, полученных объединением ультраправых, шедших под брендом «ВО «Свобода». В списках партии Петра Порошенко, Святослава Вакарчука, да и Владимира Зеденского в новый парламент пройдет немало антироссийских депутатов.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил политолог Владимир Корнилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вятрович – 25-й номер в списке «Европейской солидарности». Он не радикальный националист, не бандеровец? Он прямо перед выборами сказал: «У нас единая идеологическая платформа Порошенко, «Голос» и вот этот список националистов «Свободы». Сложите вместе голоса и считайте, сколько получили эти самые радикальные националисты. Там немалый процент», – сказал Корнилов.

«Выясняется и позиция Зеленского, если он себя с Вакарчуком, извините, напрямую связывает, который не скрывает своих ультранационалистических взглядов», – отметил телеведущий Владимир Соловьев.

«Вы еще фамилию Федына запомните. Это пятый номер в списке Порошенко. Там вторая Фарион. А нам говорят – «не прошли радикальные националисты»!» – изумился Корнилов.