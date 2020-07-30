Новая версия задержания бойцов ЧВК: «Если задуматься, Лукашенко и спасибо можно сказать»

30.07.2020, Москва, Михаил Рябов

Арест бойцов ЧВК Мар в Белоруссии мог быть не самодеятельностью Александра Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

33 задержанных планировали вылететь из Белоруссии в Турцию, откуда должны были направиться в охваченную гражданской войной Ливию, подписав контракт об охране нефтеналивного порта Зувара рядом с Триполи, что контролируется «Правительством национального согласия» Фаиза Сарраджа. Об этом в своем блоге пишет военкор Юрий Котенок.

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Таким образом, оказавшись в Ливии, бойцы ЧВК Мар имели все шансы вступить в противостояние с другой российской ЧВК – Вагнера, которая поддерживает Ливийскую национальную армию оппозиционного маршала Хафтара.

«В качестве бреда, но, стесняюсь спросить, если они ехали воевать за Сараджа (то есть против Хафтара), может быть, им таким образом дали понять, что делать этого не стоит?» – выдвигает версию военкор Александр Коц.

Поэтому, возможно, Лукашенко, раздув историю с задержанием бойцов ЧВК Мар в своих предвыборных целях, оказал и некоторую услугу, допускает журналист-международник Аббас Джума.

«Если задуматься, Лукашенко и спасибо можно сказать. Во-первых, спас дураков от смерти. Там, конечно, полные нули в этой «ЧВК». А во-вторых, их бы в Триполи прибили, а потом показали бы на весь мир с российскими паспортами. Мол, смотрите, убитые в боях «вагнеровцы», – поясняет Джума.

В свою очередь военкор Игорь Димитриев не исключает, что задержанных в Белоруссии бойцов попросту «развели».

«В начале июня с ЧВК «МАР» была связана какая-то суета. Многие знакомые спрашивали, кто это такие. Якобы там поменялись владельцы, и они набирают специалистов. Но у кого я ни спрашивал, что это за контора, все отвечали что-то типа «Херня и дрочь! Состоит от одного человека. Лучше не связываться». Но ребята в этой сфере рисковые, могли и связаться. Потому я могу предположить и такой вариант, что их запустили в темную. Понимаете о чем я? Кто-то обещал контракт в какой-то жаркой стране, но билеты дали через Минск. Похоже на разводку», – пишет Димитриев.