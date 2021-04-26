Новая военная доктрина – Россия готовится к ментальным войнам

26.04.2021, Москва, Олег Кравцов

В Российской Федерации планируют принять новую военную доктрину, в которой будут учтены ряд новых обстоятельств.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Московскому комсомольцу» заявил один из ведущих военных экспертов России, главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

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Издание поинтересовалось, будет ли в новой доктрине учтена ситуация на Украине с учетом событий, произошедших после 2014 года.

«Конечно, в доктрине будет учтен ряд новых обстоятельств, но не Украина сама по себе, а скорее новые подходы наших оппонентов, которые используют Украину как инструмент противостояния с Россией», – сказал Мураховский.

По его словам, сейчас практически полностью размыта граница между военными и невоенными средствами ведения войны, а потому теперь помимо киберугроз и кибератак очень важное значение получило информационное и психологическое воздействие на противника.

«[Советник министра обороны РФ] Андрей Михайлович Ильницкий назвал такой тип войны ментальным. Целью такой новой войны является уничтожение самосознания, изменение ментальной, цивилизационной основы общества противника», – отметил собеседник издания.

«И здесь надо прямо сказать, что на протяжении всей своей истории Россия практически не проигрывала войны со своими оппонентами, пока не начиналось ее разрушение изнутри. Наш противник это хорошо понимает. Военными средствами противостоять России для него слишком тяжело. Поэтому информационное и психологическое воздействие на противника теперь выходит на передний план», – добавил эксперт.

Он убежден, что в новой военной доктрине условный раздел «ментальные войны» обязательно будет расширен.

«Сейчас, как я понимаю, идёт подбор формулировок, которые позволят руководствоваться этими положениями не только самим военным, но и всей государственной машине», – резюмировал Мураховский.