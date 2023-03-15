Новая волна мобилизации. Россиянам дали прогноз по радио

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

России нет смысла проводить вторую волну частичной мобилизации, потому что более половины набранных осенью резервов до сих пор не введены в бой, а военкоматы полны добровольцев.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил волонтер Алексей Живов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Не вижу причин для того, чтобы сейчас мобилизовать ещё 300 тысяч человек. Зачем? У нас большинство мобилизованных находится в пунктах постоянно дислокации в тылу – в Крыму, Краснодаре, Ростове. Они не участвуют в боевых действиях, или находятся на запасных позициях очень далеко от фронта. Есть мобилизованные, которые находятся на фронте, но их численность 50-70 тысяч человек. А мобилизовали 300 тысяч. Остальные люди не задействованы в боевых действиях. Зачем сейчас ещё 300 тысяч мобилизовать, для каких целей? У нас пока таких целей нет», – сказал Живов.

Он напомнил версию, что власть, взвесив риски, решила делать дальнейшую ставку на добровольцев.

«А когда они появятся – я тоже не уверен, что будет мобилизация. Ходили слухи, что Дмитрию Анатолиевичу поручили заниматься привлечением контрактников-военнослужащих. С моей точки зрения это означает, что издержки, связанные с мобилизацией, в Кремле оценили слишком высоко, чтобы в ближайшее время её повторять. Это слишком сложный и трудоёмкий процесс», – добавил эксперт.

С ним согласился советник главы ДНР Игорь Кимаковский, отметивший, что армии более чем достаточно добровольцев.

«Мобилизации бояться не стоит. Внутренняя мобилизация общества идёт. На территории субъектов РФ создаются добровольческие подразделения, в них постоянно приходят добровольцы. Например, якутский «Барс», «Батор», то есть «Богатырь», в который очередь стоит за тем, чтобы туда вступить. Из Якутии. Точно такая же ситуация и во многих других «Барсах». В военкоматы идут специалисты», – добавил Кимаковский.