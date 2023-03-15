Новая волна мобилизации. Россиянам дали прогноз по радио
России нет смысла проводить вторую волну частичной мобилизации, потому что более половины набранных осенью резервов до сих пор не введены в бой, а военкоматы полны добровольцев.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил волонтер Алексей Живов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Не вижу причин для того, чтобы сейчас мобилизовать ещё 300 тысяч человек. Зачем? У нас большинство мобилизованных находится в пунктах постоянно дислокации в тылу – в Крыму, Краснодаре, Ростове. Они не участвуют в боевых действиях, или находятся на запасных позициях очень далеко от фронта.
Есть мобилизованные, которые находятся на фронте, но их численность 50-70 тысяч человек. А мобилизовали 300 тысяч. Остальные люди не задействованы в боевых действиях.
Зачем сейчас ещё 300 тысяч мобилизовать, для каких целей? У нас пока таких целей нет», – сказал Живов.
Он напомнил версию, что власть, взвесив риски, решила делать дальнейшую ставку на добровольцев.
«А когда они появятся – я тоже не уверен, что будет мобилизация. Ходили слухи, что Дмитрию Анатолиевичу поручили заниматься привлечением контрактников-военнослужащих.
С моей точки зрения это означает, что издержки, связанные с мобилизацией, в Кремле оценили слишком высоко, чтобы в ближайшее время её повторять. Это слишком сложный и трудоёмкий процесс», – добавил эксперт.
С ним согласился советник главы ДНР Игорь Кимаковский, отметивший, что армии более чем достаточно добровольцев.
«Мобилизации бояться не стоит. Внутренняя мобилизация общества идёт. На территории субъектов РФ создаются добровольческие подразделения, в них постоянно приходят добровольцы.
Например, якутский «Барс», «Батор», то есть «Богатырь», в который очередь стоит за тем, чтобы туда вступить. Из Якутии. Точно такая же ситуация и во многих других «Барсах». В военкоматы идут специалисты», – добавил Кимаковский.
Спасибо!
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