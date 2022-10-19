Новая волна украинских беженцев накатывает на измученную Болгарию. Недовольство нарастает

Новости Украины

Активизация военных действий на территории Украины вынуждает огромные массы людей, в очередной раз, покидать страну. Во второй волне вынужденных переселенцев, прибывающих в Болгарию, преобладают жители Запорожья и Киева. Первые 20 автобусов с беженцами – уже на подъезде к болгарскому курорту Солнечный Берег.

Весенний наплыв украинцев болгарское население переживало очень эмоционально. Конечно, преобладало сочувствие к людям, бегущим от войны, желание помочь обустроится на новом месте. Вообще, болгары в большинстве своём, народ добросердечный и открытый. Политический аспект, для местных жителей, изначально был на втором, а то и на третьем плане. Конечно, некоторые ушлые политики пытались делать себе пиар на ситуации, однако у простых болгар преобладало естественное человеческое сопереживание, желание накормить и обогреть настрадавшихся беженцев. Постепенно отношение к прибывающим стало меняться и, к сожалению, не в лучшую сторону, по вине некоторой части очутившихся на болгарской земле украинцев…

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К эмоциональной составляющей я ещё вернусь, сначала же – немного цифр и фактов. Вот картинка с официальными данными: Полагаю, перевод тут не нужен.

Первая волна беженцев, приехавших в Болгарию после начала вооруженных столкновений на территории Украины – составила 622 тысячи человек. На сегодняшний день из них осталось – чуть более 80-ти тысяч. Около 12 процентов…

Это – как раз те люди, которые на самом деле бежали от ужасов войны, спасая свои жизни и жизни своих детей. Среди них нет, или почти нет, «политических туристов» из Западной Украины, смекнувших, что можно «на халяву» посетить Европу, одновременно сдавая за баснословные деньги свои квартиры во Львове и Ровно… Покатили дальше, в более богатые страны, украинские коммерсанты на дорогих лимузинах, оставлявшие пустые полки в местных магазинах, скупая всё подряд. Испарились и активисты с «жолто-блакитными» флажками, горланящие свою «славу» под окнами мэров болгарских городов. Некоторое количество последних ещё подзадержалось, правда, большей частью в столице – в Софии, там, где есть спрос на их услуги, и есть те, кто готов раскошелиться на проплаченные манифестации.

Те же, кто остался в Болгарии, живут в куда менее комфортных условиях, чем в первые месяцы пребывания в стране. От 100 левов в день(!) государственной помощи (40лев. – за проживание в отеле, 40лев. – на расходы, 20лев. – на медицинское обслуживание) остались скромные 15 левов… Владельцы гостиниц на побережье ещё летом стремились избавиться от беспокойных постояльцев. Одно дело, весной или зимой получать от властей, хоть и с задержками, по сорок левов за человека, когда номера пустуют. Совсем иная ситуация летом. В сезон найти место для проживания возле моря, за 20 евро (40 левов) – задача нереальная…

Тем переселенцам, которые остались в Болгарии, приходится самостоятельно искать себе жильё. Процент тех, кто сейчас проживает в отелях – очень незначителен. А значит, нужно искать работу. В Болгарии, как и во всей Европе, это тоже – квест повышенной сложности. Конечно, найти место, где требуется работник для тяжёлого физического труда, можно. Только, есть две проблемы. Большинство из тех, кто живет сейчас в стране – это женщины с детьми. На стройку или в заводской цех – не многие рискнут пойти работать. Вторая проблема психологическая. Изучая объявления в болгарских группах, в соцсетях, я пришел к выводу, что все беженцы – дизайнеры, «коучи» различных направлений, психологи, на худой конец – парикмахеры. С такими претензиями пути два: либо, пухнуть с голода и жить на подачки социальных служб, или же возвращаться на Украину, где продолжаются военные действия и рвутся бомбы.

Еще одна картинка из официальных источников, которая тоже не требует специального перевода.

Как видим, из тех, кто остался жить в Болгарии, работает менее 10 процентов! Я упоминал, что нынешний контингент беженцев – в основном женщины с детьми. Тут ситуация ещё печальнее. В детские сады и школы поступили всего – 137 (!) детей…

В начале «великого переселения» украинцев в Болгарию, несколько прибывших «активисток» поливали грязью местную власть и «жадных болгар», упрекая тем, что деньги выделяемые беженцам предоставлены Евросоюзом. Действительно, ЕС выделял средства, в том числе, и Болгарии. Однако, опять-таки, по официальным данным, из болгарского государственного бюджета, на нужды украинских беженцев, ушло 172 миллиона левов! Для одной из беднейших стран Европы, это весьма существенная сумма.

В этом кроется одна из причин растущего раздражения в болгарском обществе по отношению к прибывающим из Украины переселенцам. Болгары недоумевают, почему большинство из них должны жить хуже и беднее беженцев? Цены в стране растут неудержимо, уровень жизни падает, увеличение зарплат – мизерное. При этом на помощь украинцам государство изыскивает средства, а собственные граждане едва сводят концы с концами! Причем, подобная ситуация наблюдается и в других европейских странах. Экономический кризис никого не щадит. В Болгарии этот вопрос стоит более остро из-за того, что Болгария, повторюсь, одна из беднейших стран континента.

Прибывающим новым мигрантам, позволю себе дать совет, как человек, живущий в Болгарии не первый год. Если вы не «транзитные пассажиры», и не просто приехали погреться на осеннем болгарском солнышке, думайте, как вы будете себя содержать, где будете работать!

Те, кто вас заманивал на дармовщинку попутешествовать, получая помощь от ЕС, свои задачи уже выполнили. Всё что руководство Евросоюза и стоящие за ним американские кураторы замышляли – никак не связано было с интересами самих беженцев. Их цели были иными: подогреть ненависть к России у населения европейских стран, подорвать экономику самой Европы и многое другое. Судя по тому, что впервые за многие годы доллар стал дороже евро, большинство своих планов они уже осуществили. Новой волне украинских переселенцев придется позаботиться о себе самим.